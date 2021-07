Le 4 juillet 2019

C’est grâce à ma chère collègue Louise, elle aussi célibataire vivant sa meilleure vie, que j’ai eu vent de cette fabuleuse étude relayée sur ReadUnwritten.

Alors range tes idées reçues et prépare-toi à découvrir… La vérité !

Les gens en couple sont malheureux d’après la science

D’après le professeur de sciences comportementales Paul Dolan, l’idée selon laquelle les personnes en couple sont plus heureuses que les autres s’applique UNIQUEMENT lorsque leur conjoint est dans la pièce.

Ce n’est donc pas un état général pour eux ! D’après Dolan, les couples se plaignent en fait l’un de l’autre dès qu’ils ont le dos tourné.

C’est donc ce qui a soulevé cette question chez ce professeur : qui est vraiment le plus heureux dans la vie ?

Le sous-groupe le plus sain et le plus heureux de la population serait celui des femmes qui ne se marient jamais ou ne sont pas enceintes. En d’autres termes, toutes les femmes célibataires vivent leur meilleure vie !

Alors que les hommes en couples et notamment mariés prendraient moins de risques, gagneraient plus d’argent et vivraient plus longtemps, aucun changement positif n’a été remarqué chez les femmes en couple.

Au contraire, elles présenteraient un volume plus élevé de problèmes physiques et mentaux que leurs homologues célibataires.

Les femmes en couples vivent moins longtemps

Dolan a également constaté que l’espérance de vie des femmes mariées était inférieure à celle des femmes célibataires.

Qui est étonné, finalement ? Ok, on n’est plus en 1950, n’empêche que la charge mentale et physique des mères de famille n’est pas des moindres.

En 2013, un examen de 18 études psychologiques a révélé que les hommes et les femmes mariés étaient de moins en moins satisfaits de leur mariage. Cette partie concerne donc surtout les couples hétérosexuels.

Et cette insatisfaction arrive d’autant plus tôt chez les femmes : bien avant que l’âge propice au mariage pointe le bout de son nez !

Les femmes seraient aussi plus susceptibles de demander le divorce que les hommes. En fait, près de 70% des divorces proviennent des femmes.

Les femmes en couple ont moins d’amis

Les personnes en couple auraient aussi plus de mal à maintenir le contact avec leurs proches, alors que les femmes célibataires conservent davantage de liens avec leurs frères et sœurs, leurs parents et leurs amis.

Bella DePaulo, spécialiste en sciences sociales à l’Université de Californie à Santa Barbara, explique :

Les femmes célibataires sont particulièrement douées pour entretenir des amitiés, des cercles sociaux et voir leur famille plus souvent.

Et accroche-toi bien : les femmes célibataires s’en sortiraient même ENCORE MIEUX plus tard.

L’idée reçue selon laquelle les femmes âgées sans enfants n’ont pas de réseau social sera donc erronée, puisqu’il s’avère en fait que les femmes qui restent célibataires tout au long de leur vie développent un réseau social étendu d’amis.

Cela m’étonne peu, et je le vois moi-même autour de moi. Une personne âgée qui n’a vécu que pour son partenaire toute son existence durant a plus de risques de se retrouver seule une fois sa moitié disparue.

Et ça ne doit pas être de la tarte de se faire des potes à 70 ans.

Les femmes célibataires sont plus heureuses car plus libres

Les femmes célibataires sont donc non seulement en meilleure santé, mais entretiennent également un plus grand nombre de relations.

Selon les chercheurs, cela s’explique par le fait que vivre seule libère les femmes des rôles et des attentes traditionnelles.

Au lieu de travailler, faire la ménagère et de s’occuper des enfants (je sais, on est en 2019 mais apparemment, ce sont toujours les femmes qui s’occupent majoritairement des enfants), les femmes célibataires peuvent faire des choix plus libres quant à la façon dont elles gèrent toutes les facettes de leur vie.

Elles ont aussi plus de contrôle sur leurs finances et ne passent pas tout leur temps à se disputer avec leur conjoint ou conjointe au sujet de leurs acquisitions !

Pas besoin pour elles de rendre de comptes à qui que ce soit. Ni à s’adapter à leur partenaire, ni à consoler des bambins.

Le bonheur ne se trouve pas dans le couple, choc

Alors cesse d’écouter la propagande qui te souffle que le bonheur est dans le couple, le mariage et la famille ! Ça l’est probablement pour certains, et tant mieux.

Mais je pense qu’il est temps d’admettre que les gens célibataires et satisfaits ainsi ne sont ni une minorité, ni d’excentriques énergumènes…

Si tu es de celles qui sont persuadées que le bonheur se trouve automatiquement dans le couple… Il est prouvé scientifiquement que non.

Enfin, ça s’applique surtout si tu es une femme. Puisque d’après cette étude, pour les mecs hétéros ça va. Surtout ceux qui peuvent se reposer sur leur ptite gow, visiblement.

Et voilà ! Alors maintenant quitte ton gars ou ta meuf et vis ta meilleure vie. Je plaisante ! (Fais-le seulement si tu restes avec quelqu’un par peur d’être seule. Ça va bien se passer. T’es jeune bordel.)

Voilà maman. Cesse. (Bisous.)

