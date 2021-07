Qui dit nouveau mois, dit nouveaux arrivages sur la plateforme de streaming Netflix.

Alors, qu’est-ce qui débarque en juillet ?

Les séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2019

Ce mois-ci, on est TELLEMENT gâtées.

Les derniers des Tsars (le 3 juillet)

[youtubdevideo id=5wUmTjgxTKE]

Je n’avais jamais entendu parler de cette série mais le trailer a suffi à me donner envie de regarder dès demain !

Stranger Things, saison 3 (le 4 juillet)

Je suis persuadée que tu l’attends comme le messie, et je dois dire que moi aussi. Stranger Things saison 3 devrait nous faire kiffer tout autant que les deux premières, j’en suis certaine.

Et j’ai TROP hâte de retrouver mes petits chouchous à bicyclette !

Toi, Moi, Elle saison 4 (le 12 juillet)

Je n’ai jamais regardé le moindre épisode de cette série mais devrais m’y mettre cet été.

J’adore commencer un programme quand il y a déjà plein d’épisodes sortis, pour passer un max d’heures à binger.

La Casa de Papel partie 3 (le 19 juillet)

C’était LA série qui d’après moi n’appelait pas de suite, mais qu’à cela ne tienne, je suis ravie de retrouver nos braqueurs aux grand cœurs.

Queer Eye saison 4 (le 19 juillet)

Yes queeeeeen ! Que dire de plus ? Je veux vivre avec chacun des Fab 5. Et toi aussi, j’en suis sûre.

Typewriter (le 19 juillet)

WAS IS DAS ? Quelque chose que je vais mater dans l’avion dès la fin du mois !

Working Moms saison 2 (le 25 juillet)

Tellement drôle bon sang, je suis heureuse qu’ils aient décidé de renouveler cette pépite pour une seconde saison.

Another Life (le 25 juillet)

Encore une belle découverte qui va atterrir rapidement dans mon iPad.

Orange is the New Black saison 7 (le 26 juillet)

Seigneur, vont-elles s’arrêter un jour ? Oui car c’est malheureusement la dernière saison !

Les films qui arrivent sur Netflix en juillet 2019

Pom-pom Ladies (le 12 juillet)

Kidnapping Stella (le 12 juillet)

Opération Brothers (le 31 juillet)

Et aussi :

Ted 2, le 1er juillet

Indiana Jones et le Royaume du crâne de crystal, le 1er juillet

La môme, le 1er juillet

À la recherche du bonheur, le 1er juillet

Mort ou vif, le 1er juillet

Je fais le mort, le 1er juillet

Tarzan, le 6 juillet

Point Blank, le 12 juillet

4L, le 12 juillet

Nos pires voisins, le 15 juillet

Obsession secrète, le 18 juillet

La Dream Team, le 23 juillet

Boi, le 26 juillet

The son, le 26 juillet

Girls with Balls (YES), le 26 juillet

Et voilà mon bel esturgeon, tu as désormais plein de nouveaux contenus à avaler tout rond ! Tu regardes ça et on s’en parler en commentaires ou sur Instagram ?

À lire aussi : Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2 a son premier trailer, et il est désopilant