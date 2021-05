Tu t’es déjà refait l’intégralité de Doctor Who, tu as poncé Fleabag en trois jours et ça fait déjà bien longtemps que tu as fini La Fabuleuse Mme Maisel ?

N’aie crainte, les nouveautés d’Amazon Prime Video débarquent très vite sur la plateforme. Viens vite découvrir ce que tu vas pouvoir binger cet été !

Les séries qui arrivent sur Amazon Prime Video en août 2019

Alex, saison 2 (le 6 Août)

Quand un flic ripoux et corrompu décide de retourner dans le droit chemin après avoir tiré accidentellement sur son coéquipier, il va devoir se salir les mains pour protéger sa famille des gangsters avec lesquels il travaillait.

Brutale et haletante, la deuxième saison de la série suédoise sera disponible dès le 6 août sur Amazon Prime Video.

The Terror, saison 2 (à partir du 16 Août)

Durant la Seconde Guerre mondiale, un spectre terrifiant menace la communauté nippo-américaine regroupée dans des camps d’internement au sud de la Californie suite à la guerre du Pacifique.

Après s’être intéressée à l’expédition du HMS Erebus et du HMS Terror dans sa saison 1, la série produite par Ridley Scott revient avec une saison intitulée The Terror : Infamy, qui promet toujours autant de frissons et d’angoisse.

À partir du 16 août tu pourras retrouver 1 épisode par semaine sur Amazon Prime Video.

Code Black, saison 1 à 3 (le 26 Août)

À Los Angeles, Code Black raconte le quotidien du service des urgences le plus trépidant de tous les États-Unis. Face à un système défaillant, les médecins tentent de protéger leur idéaux en respectant ceux qui ont le plus besoin d’eux : les patients. Leanne Rorish, une force de la Nature, est en charge de quatre résidents qui font leurs débuts dans le service…

Sortie en 2015 sur la chaîne américaine CBS, Code Black fait cet été son entrée dans le catalogue de la plateforme de streaming d’Amazon.

Les saisons 1 à 3 seront disponibles dès le 26 août.

Carnival Row (le 30 Août)

L’inspecteur de police Rycroft Philostrate enquête sur une danseuse féérique. Bien qu’il ne soit pas chargé de ladite enquête, il en fait tout de même une affaire personnelle et va tenter de découvrir ce qui est arrivé à cette fille, ce qui va lui coûter très cher.

Série originale signée Amazon Prime Video, Carnival Row met en scène l’humain Philo (Orlando Bloom) et la fée Vignette (Cara Delevingne) dans une ville où les créatures magiques se sont réfugiées après que leur territoire a été envahie par les humains.

Mais les tensions se font sentir entre les citoyens de Carnival Row et les nouveaux arrivants, et une sombre menace plane dans les rues de la ville… Philos et Vignette seront-ils être la lumière qui ramènera la paix dans ce monde magique ?

Les 8 épisodes de la série arrivent en version originale sous-titrée le 30 août sur Amazon Prime Video. Il faudra attendre novembre pour la VF.

Les films et documentaires qui arrivent sur Amazon Prime Video en août 2019

This is Football (le 2 Août)

Tournée dans le monde entier, de l’Islande à l’Argentine, de l’Espagne au Rwanda et de la Chine aux États-Unis, avec un casting impressionnant de personnages tirés de joueurs légendaires, de présidents, de poètes, de prêtres, de managers et de mathématiciens, la série documentaire This Is Football raconte les histoires, les passions, les émotions et les triomphes vécus sous le prisme du sport le plus populaire au monde.

6 épisodes de 60 minutes sur les plus grandes stars du football américain (mais pas que !) à retrouver en exclusivité sur Prime Video cet été !

Free Meek (le 9 Août)

Produit par Jay-Z, le docu-série coup de poing revient sur l’arrestation en 2017 du rappeur Meek Mill, et son combat contre le système de justice pénal américain.

Inside Borussia Dortmund (le 16 Août)

Une plongée au cœur d’un club du gotha européen – Le Borussia Dortmund est la première équipe de la Bundesliga à dévoiler les coulisses d’un grand club de football allemand.

Rendez-vous le 16 août prochain pour une plongée au cœur du Borussia Dortmund, dans la série documentaire sportive en quatre épisodes, produite par Amazon Original.

Les spectacles de stand-up qui arrivent sur Amazon Prime Video en août 2019

Nawell Madani, C’est moi la plus Belge ! (le 20 août)

Claudia Tagbo, Crazy (le 20 août)

Frank Dubosc, À l’état sauvage (le 20 août)

Gad Elmaleh, Sans Tambour (le 20 août)

Muriel Robin, Robin revient (le 20 août)

Palmade/Laroque, Ils se re-aiment (le 20 août)

Bigard, Nous les femmes (le 20 août)

Willy Rovelli, En Encore plus grand (le 22 août)

Les Duos impossibles de Jérémy Ferrari (le 22 août)

Bel été au frais devant Amazon Prime Video !

