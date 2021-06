Le 5 septembre 2019

Ce weekend, je scrollais Instagram avachie sur mon lit en maudissant les samedis soir irraisonnables.

Mais heureusement, je suis tombée sur une publication de @lescassecouillesdevinted qui m’a presque fait dégringoler de mon lit, hilare.

Je l’ai partagée dans ma story et j’ai découvert que finalement, peu de gens connaissaient ce compte Instagram que je pensais pourtant établi comme le number one compte de rigolade (avec @marinozememeur).

Vinted et Leboncoin, sources de perles comiques

Depuis déjà un bon paquet d’années, Leboncoin est la référence de petites annonces entre particuliers.

Du coup, il est possible de tomber à peu près sur tout et n’importe qui, et parfois, les échanges sont lunaires et franchement marrants.

Vinted, créé en 2012, mais dont perso j’entends parler vraiment seulement depuis cette année, reprend le même concept, mais exclusivement pour vendre et acheter fringues et accessoires.

Le compte Instagram @lescassecouillesdevinted, ou Vinted’s casse-couilles, recense ces expériences foireuses d’échanges entre particuliers, et les publie sous forme de screenshots.

Et il y a de quoi se gausser.

Lescassecouillesdevinted, LA MEILLEURE CHOSE

« ? Ceci est une ode à vous tous, qui nous cassez les couilles sur Vinted, leboncoin et tant d’autres… ? Vos screens en message privé. »

Voilà la description du compte génialissime compte Instagram, et voici quelques preuves en images de la zinzinterie des gens.

Il y a ceux qui ont besoin d’un nuancier PRÉCIS…

Des écologistes de la première heure…

Ceux qui ne sont pas encore hyper à l’aise avec le fonctionnement de l’appli…

Ceux qui sont très pressés…

Ceux qui n’ont pas le temps pour l’insulte subtile…

Ceux qui n’ont pas froid aux yeux…

Ceux qui sont un poil tatillons…

Bref, si je pouvais tous les mettre, je le ferais.

N’hésite pas à suivre @lescassecouillesdevinted sur Instagram pour bien rigoler, et à lui envoyer tes perles si tu en as !

