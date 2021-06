Vous l’attendiez avec impatience, et c’est chose faite : Céline Dion est dans le dernier Carpool Karaoke !

Le Carpool Karaoke de Céline Dion

C’est au tour de la grande Céline de passer dans la voiture de James Corden pour chanter ses tubes les plus connus en parcourant Las Vegas. Et autant te dire qu’elle est en forme !

It’s all coming back to me now, I drove all night, sans oublier la mythique chanson My heart will go on… Voici entre autres les titres que tu pourras retrouver dans ce Carpool Karaoke.

James Corden met Céline Dion au défi

C’est dans cette vidéo que j’ai appris que Céline avait une passion pour les chaussures (apparemment elle en a des milliers !). Et le taquin James Corden n’a pas manqué de lui préparer une surprise qui lui plaît… moyennement.

Mais je ne t’en dis pas plus, je ne voudrais pas te spoiler les réactions hilarantes de Céline qui m’ont fait me marrer comme une hyène au bureau ce matin.

N’hésite pas à me parler de la vidéo sur le forum une fois que tu l’auras regardée !

À lire aussi : Les Jonas Brothers sont dans le dernier Carpool Karaoke !