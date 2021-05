Je n’ai pas la solution à tous mes problèmes, mais quelle que soit la situation, la musique latino aide.

La musique latino, la meilleure chose du monde

Au fil de mes études hispaniques, et grâce à un détour prolongé au Mexique, j’ai découvert de nombreux groupes aux styles plus incroyables les uns que les autres.

En plus de découvrir des lieux formidables.

Parmi tous ceux que j’écoute au quotidien, mon préféré de TOUS LES TEMPS reste clairement et sans équivoque Calle 13, un groupe portoricain.

La musique latino dans toute sa splendeur avec Calle 13

Pour moi, la musique latino, quel que soit le style auquel elle est rattachée, doit contenir quelques éléments : rythme, énergie, paroles engagées, références culturelles, tradition, modernité, impertinence, humour, entre autres.

La musique de Calle 13 correspond à tous ces éléments, et souvent bien plus.

Le groupe est composé de deux hommes, Residente et Visitante (de leurs pseudonymes), et a un style plutôt… indéfinissable.

J’ai tendance à le présenter comme du rap portoricain. En réalité, il est très influencé par le reggae, les musiques du monde, parfois même les chants religieux !

Il est plus facile de s’attarder sur les styles de chacun des 5 albums, lesquels fonctionnent comme un ensemble de morceaux qui racontent une histoire.

Si tu ne sais pas par où commencer, mon pref de chez pref est Entren Los Que Quieran. C’est aussi à mon avis le plus accessible, d’autant plus si tu n’as pas l’habitude du rap, de la musique latino, ou si tu ne parles pas espagnol.

Pourquoi j’aime Calle 13, ce groupe latino à l’écriture incroyable

Alors, premièrement, j’aime les mélodies de Calle 13. Je les trouve originales, dynamiques, puissantes. Certaines me traversent complètement, au point que c’est parfois mon corps qui y réagit, à base de frissons et de beaucoup d’émotion.

D’autres me donnent l’envie impérieuse de danser et de remuer mon bouli. Bref, leur musique en elle-même est très cool.

Mais plus que tout, c’est l’écriture du groupe qui me transcende.

Calle 13 écrit en espagnol, une langue qui pour moi est bien plus puissante que toutes les autres que je maîtrise. Il s’agit d’une écriture pleine d’humour, de références à la culture latino-américaine.

Leurs textes sont aussi bourrés de figures de styles plus malines les unes que les autres, et l’effet sonore comme l’effet de sens sont incroyables.

Les plus belles chansons d’amour que j’ai jamais entendues sont sans hésitations des productions du groupe.

Calle 13, un groupe engagé sur les problématiques en Amérique Latine

Calle 13 est aussi un groupe aux paroles engagées, qui évoquent les problématiques sociales, politiques, religieuses, culturelles en Amérique Latine.

Non seulement ces sujets me touchent de par mes affinités pour l’Amérique hispanique, mais en plus, les métaphores et analogies qui ponctuent leurs textes viennent rendre leurs propos encore plus poignants.

Bref, je les AIME.

Au point que si j’envisage un tatouage en ce moment, ce serait un extrait des paroles de ce morceau.

Où trouver les chansons de Calle 13, et que sont devenus ces maîtres de la musique latino

Il est difficile mais pas impossible de se procurer les albums en physique de Calle 13, en France. Autrement, ils sont bien entendu dispos sur les plateformes de streaming musical.

Le groupe s’est séparé, et à présent, Residente se lance dans une carrière solo, avec déjà un album sorti en 2017, sobrement intitulé Residente.

J’y ai retrouvé avec plaisir la plume et la musicalité qu’il exprimait dans le groupe, dans un univers plus sombre et plus émouvant. Il fait intervenir énormément de musiques du monde, des chanteuses chinoises ou françaises d’un morceau à l’autre.

Residente donne des concerts, dans lesquels il interprète certains de ses morceaux, ainsi que des chansons du groupe. Et c’est une bête de scène !

Alors si tu as l’occasion de découvrir sa musique, en live ou dans tes écouteurs, je ne peux que t’inviter à foncer, et à répandre la bonne parole autour de toi.

Le groupe n’est pas assez connu en France à mes yeux, et ce n’est pas faute d’avoir fait un featuring avec Shakira elle-même, en 2010.

J’espère que la musique de Calle 13 et de Residente te plaira, et si tu as envie que je te parle d’autres artistes latino-américains, viens me le dire dans les commentaires !

