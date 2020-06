Le Cahier de Vacances madmoiZelle revient pour l'été 2019 ! Jeux, quiz, recettes, conseils et tests viennent t'ambiancer à la plage, à la montagne ou en ville !

J’espère qu’il va te plaire, j’y ai mis tout mon cœur et pas mal de ma connerie naturelle ! J’ai HÂTE de savoir ce que tu en penses ♥

N’hésite pas à mettre en scène ton Cahier de Vacances sur Instagram avec le hashtag #madmoiZelleArmy , on se fera un plaisir de partager les plus belles photos.

Le Cahier de Vacances madmoiZelle est disponible dès le 12 juin 2019 en librairies et en kiosques. Bonne nouvelle, il ne coûte que 6,90€ !

Au programme : des tests, des quiz, de la culture, du sexe, de la rigolade, des loisirs créatifs et bien sûr du féminisme généreusement saupoudré sur tout ça.

Ce Cahier de Vacances, édité chez Albin Michel, a été rédigé par moi-même, avec amour, tendresse et humour, et il est illustré par les doigts de fée de Morgane Bezou .

J’ai l’honneur de te présenter le Cahier de Vacances madmoiZelle de l’été 2019… et si je suis émue, c’est parce que pour la première fois, c’est moi qui l’ai écrit ! Hiiii !

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



