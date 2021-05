Quand il fait chaud comme en ce moment même, madame météo l’a répété, il faut s’hy-dra-ter. Et ça vaut aussi pour la peau qui bénéficierait bien d’un peu d’hydratation externe.

Tu peux bien sûr opter pour la solution brumisateur qui est très chouette pour le corps. Mais pour ton visage, pourquoi ne pas se tourner vers quelque chose de plus fun comme une brume ?

Brume pour le visage hydratante

L’avantage d’une brume pour le visage, c’est qu’en plus d’apporter de l’eau (comme le ferait un brumisateur), elle contient des actifs qui apportent de l’hydratation supplémentaire, et plein d’autres choses.

Celle-ci de Pixi, par exemple, est composée avec des ingrédients anti-inflammatoires comme l’avoine noir. Et comme elle est sous forme de lait, elle dépose une couche protectrice sur le visage.

Brume hydratante, Pixi, 21€

La brume pour le visage de Kiehl’s, elle, contient du ginseng qui tonifie la peau et la purifie, et de la fleur de cactus pour préserver l’hydratation.

Brume rafraîchissante, purifiante et hydratante, Kiehl’s, 16€

La brume de Youth To The People est peut-être la plus fine de toutes, c’est pourquoi elle pénètre bien dans la peau. Ses actifs visent à hydrater et à apaiser la peau.

Brumisateur apaisant visage, Youth To The People, 36€

Brume pour le visage anti-pollution

En plus de la chaleur, la pollution n’améliore en rien l’état de la peau l’été. Choisir une brume qui protège des ces agressions extérieures peut en limiter les dégâts.

Par exemple, la brume pour le visage de la marque Sanoflore contient de la sarriette citronnée bio, un ingrédient reconnu pour son action anti-pollution.

Et en plus, elle peut être utilisée sur les cheveux pour leur apporter de la brillance !

Brume botanique Aqua Aeria, Sanoflore, 25,20€

Chez Cattier, c’est la rose de Damas anti-oxydante et le sarrasin qui sont choisis pour protéger des radicaux libres et de la pollution.

Cette brume est également formulée à base d’eau thermale et d’un complexe marin afin de prolonger l’hydratation.

Et en plus elle est bio !

Brume hydratante multi-protectrice, Cattier, 9,69€

Je finis avec la brume pour le visage de REN qui forme une couche protectrice à la surface du visage pour empêcher les substances polluantes de l’atteindre et donc limiter le vieillissement prématuré de la peau.

Elle est adaptée à tous les types de peaux car elle est non grasse.

Brume anti-pollution, REN, 27,95€

Toutes ces brumes peuvent s’utiliser avant ou après ta crème hydratante, ou même après ton maquillage pour le fixer.

Je te conseille de les appliquer plusieurs fois par jour pour rester hydratées du matin au soir. Tu peux d’ailleurs les conserver au frigo pour qu’elles soient encore plus fraîches quand tu les utilises !

Tu aimes les brumes pour le visage, toi ?

