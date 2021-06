En partenariat avec FOREO (notre Manifeste)

— Publié le 26 novembre 2019

Depuis le temps que je t’en parle, tu dois être au courant : le nettoyage est une étape de ma routine beauté dont j’ai du mal à me passer.

Pendant longtemps, je me suis nettoyé le visage du bout de mes petits doigts et ça me suffisait amplement, et puis j’ai découvert une invention qui a révolutionné ma vie (la demi-mesure, toujours)…

La brosse nettoyante à pulsations soniques pour le visage !

La brosse nettoyante pour le visage, c’est quoi ?

Peut-être n’es-tu pas vraiment familière avec le concept de brosse nettoyante.

Il s’agit d’un petit objet (un peu plus petit qu’un téléphone), souvent muni de picots en silicone, et doté d’une batterie qui génère des pulsations par le son.

Elle s’utilise généralement avec un produit nettoyant par petits mouvements circulaires sur le visage.

La première que j’ai pu tester, c’est la LUNA 3 de la marque FOREO.

J’ai choisi la rose, pour peaux normales, mais il existe également deux versions pour peaux à imperfections et peaux sensibles, avec des picots plus ou moins larges.

Une fois chargée, il suffit de connecter la brosse au Bluetooth de ton téléphone et de choisir sur l’application FOREO for You la fonction que tu souhaites (elle possède 16 intensités différentes !).

L’application t’indique ensuite les gestes à effectuer avec ta brosse, mais en réalité, tu peux très bien t’en sortir sans ! Moi je le fais sous la douche, et je change de zone du visage à chaque changement dans les vibrations de la brosse.

Par la suite, si tu veux garder toujours la même puissance, pas besoin de passer par l’appli, tu n’as qu’à appuyer deux fois sur le bouton de ta brosse. Et c’est parti !

Quels sont les avantages à avoir une brosse pour le visage ?

Toi qui n’utilises pas encore de brosse nettoyante, tu te demandes sans doute quels sont ses avantages. J’y viens, un peu de patience !

Tout d’abord, tu t’en doutes, les picots très fins de la brosse effectuent un nettoyage de la peau plus profond que ce que tes doigts te permettent d’obtenir.

Par ailleurs, au fur et à mesure des passages de la brosse, celle-ci va exfolier en douceur, et ainsi éviter les accumulations de peaux mortes et de sébum qui peuvent obstruer tes pores et créer des imperfections.

Sache également que les pulsations de la brosse FOREO proviennent de la technologie T-sonic qui active la circulation sanguine de ton visage, ce qui, à long terme, maintiendra la fermeté et l’élasticité de ta peau.

La LUNA 3 possède d’ailleurs un côté sans picots qui permet de masser le visage lors de l’application d’une crème hydratante par exemple. Je n’utilise pas vraiment cette fonction par manque de temps, mais c’est vrai que c’est agréable !

Un dernier avantage, selon moi, c’est la facilité de nettoyage de la brosse elle-même.

J’ai longtemps utilisé des éponges konjac qui ont en gros la même fonction qu’une brosse nettoyante. Le problème, c’est qu’une éponge ne sèche jamais vraiment, ce qui favorise le développement de bactéries.

Or, les brosses FOREO sont en silicone donc il suffit de les frotter délicatement au savon, puis de les sécher avec une serviette propre. Et basta !

Mon avis sur la brosse visage LUNA 3 de FOREO

Maintenant que tu as toutes les données factuelles concernant la brosse nettoyante, je suppose qu’une question te brûle les lèvres…

« Mais est-ce que ça change VRAIMENT quelque chose ?! »

Je ne vais pas faire durer le suspens plus longtemps (d’autant plus que je t’ai déjà spoilée au début de cet article) : oui, pour moi, ça change vraiment quelque chose.

J’ai toujours aimé me nettoyer le visage, donc à ce niveau-là, ça n’a pas particulièrement bouleversé mes habitudes beauté ni ajouté une durée particulière à ma routine (la fonction « nettoyage » de la brosse dure 1 min).

Tu auras peut-être du mal à y croire, mais même lors de la première utilisation, j’ai vraiment été impressionnée par l’effet que ça avait eu sur ma peau.

En fait, c’est davantage dans le toucher de ma peau que dans son aspect visuel que j’ai senti une différence. C’est comme si j’avais effectué un gommage, sans le côté irritant, et avec un nettoyage plus important.

Le tout en une minute, et avec mon gel nettoyant habituel !

Sur le long terme (ça fait plusieurs mois que je l’utilise), je trouve que mon grain de peau est plus fin, et j’ai moins de microkystes qui se forment au quotidien.

Et de manière générale, je dois dire que j’aime beaucoup le geste de nettoyage associé à cette brosse. Comme je vis à Paris, j’aime bien savoir que ma peau est bien nettoyée en fin de journée.

Perso, je l’utilise tous les jours et j’ai l’impression qu’elle me permet de passer moins de temps au nettoyage puisqu’elle s’arrête toute seule au bout d’une minute.

Où acheter une brosse nettoyante pour le visage ?

Ça y est, je t’ai convaincue ?

Bon, je te préviens quand même, les brosses FOREO représentent un investissement. Par exemple, la LUNA 3 que j’ai coûte 199€, mais dis-toi qu’elle est garantie 2 ans et qu’il s’agit d’un véritable objet technologique de qualité.

Brosse nettoyante visage LUNA 3, FOREO, 149,25€

Sinon, pour un plus petit budget, tu as la LUNA mini 2 !

Brosse nettoyante visage LUNA mini 2, FOREO, 139€

Pour ça, rendez-vous sur le site de FOREO !

Est-ce que tu as déjà testé une brosse nettoyante, toi ? Qu’est-ce que tu en as pensé ?

À lire aussi : Une semaine sans produit de beauté sur le visage, ça donne quoi ?