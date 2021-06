Ahhhhhh si tu savais comme j’avais hâte de te l’annoncer !

Fortes du succès de la box sur les sorcières d’octobre dernier, je te propose sa petite sœur, tout aussi cool, tout aussi unique pour réveiller la meuf indépendante qui sommeille en toi !

La 1ère box madmoiZelle Sorcière a été sold out en 48h !

On ne change pas une équipe qui gagne ! Nous avons composé la box Sorcière moderne dans le même esprit que la première, avec une touche de développement personnel, d’inspi fantastique et de DIY (et de la bouffe) (BIEN SÛR).

Pas question de lancer des sorts malveillants, le contenu de cette jolie boîte réveillera plutôt la part de spiritualité et de mysticité qui repose en toi.

Tu te demandes à quoi ça ressemble concrètement ?

L’unboxing de Charlie et de Juliette réalisé l’année dernière t’en donnera un bel aperçu.

Que contiendra la box Sorcière moderne d’octobre 2019 ?

Si tu es déjà abonnée à la box, tu dois te demander si tu devras t’auto-infliger un sortilège obliviate pour oublier le contenu de la première…

Eh bien non !

Nous avons eu plein d’autres idées de produits qui, je l’espère, auront autant de succès qu’en octobre dernier.

Il y a quelques mois, j’avais interrogé les abonnées de la box pour savoir quel coffret était le plus réussi selon elles et j’avais été surprise de découvrir que c’était celui-ci.

La barre est haute mais je sais que nous tiendrons le cap !

Tu trouveras notamment dans ta future box Sorcière moderne…

Un textile personnalisé par la rédac

Un objet de divination

Deux surprises cosmétiques

De la bouffe salée végane

Un accessoire mode imaginé par la rédac

De quoi créer une ambiance witchy chez toi

Vu la vitesse à laquelle les coffrets sont partis l’année dernière, je te recommande de te le procurer dès maintenant si celui-ci t’intéresse car nous ne le rééditerons pas.

Commande la box madmoiZelle de septembre !

La box madmoiZelle Sorcière moderne est une offre limitée : elle est disponible du 11 septembre au 10 octobre et son nombre d’exemplaires est compté. En la commandant maintenant, tu la recevras entre le 15 et le 25 octobre.

C’est un abonnement automatique à 22,90€ : si tu ne désires pas recevoir la box du mois suivant, tu dois suspendre ton abonnement dans l’espace « Mon Compte ».

Quoi ? Tu es déjà abonnée à la box madmoiZelle ?! AMAZING, tu peux donc chiller, tu n’as rien d’autre à faire puisqu’elle arrivera toute seule dans ta boîte aux lettres.

Tu as des questions sur cette box ou son système d’abonnement ? Envoie un mail à madbox[at]madmoizelle.com !