L’acné est un problème de peau qui touche 5 millions de Français, selon un sondage CSA mené auprès de 10000 personnes. Et s’il est très fréquent, les causes qui l’entourent peuvent, selon les spécificités de chaque personne, réserver leur lot de mystère. Stress, mauvaise alimentation, manque de sommeil, dérèglement hormonal… Il existe des tas d’explications plausibles.!

Sauf que quand on se fait son propre diagnostic à partir de ce qu’on entend des copines, des mamans ou des réseaux sociaux, on empire souvent la situation…

Pour pointer du doigt ce qui peut déclencher ce bourgeonnement intempestif, il existe le face mapping… C’est quoi ? Comment ça marche ? Découvrons ça ensemble.

Disclaimer

La méthode du face mapping est issue de la médecine traditionnelle chinoise et n’est pas prouvée scientifiquement. On le retrouve souvent dans les courants de beauté holistiques. Cette approche ne doit en aucun cas remplacer un diagnostic médical auprès de votre généraliste ou dermatologue, mais peut vous aider à analyser votre état mental, votre hygiène de vie et votre bien-être général — qui peuvent se répercuter sur votre peau !

Le face-mapping, un outil pour comprendre les causes de l’acné

Pour pouvoir effectuer ces petites modifications dans votre quotidien, il faut comprendre pourquoi votre corps se rebelle. C’est là qu’intervient le face mapping !

En gros, chaque zone de votre visage est reliée à un organe et quand ça bourgeonne sur une partie de votre minois, c’est que l’organe associé voit rouge. Attention, on ne parle pas ici d’une maladie grave ou d’un problème majeur ! Simplement de petits dérèglements qui peuvent arriver de temps à autres lorsque vous faites des excès. Cigarette, nourriture trop grasse, sucrée ou salée, manque de sommeil… Le corps s’exprime à travers la peau, le plus grand organe du corps, quand ça ne va pas.

Pour comprendre mieux le principe du face mapping, voici une image très parlante de toutes les zones où l’acné s’installe. Dessus, le visage a été divisé en sept parties joliment coloriées sur Photoshop.

À vous de repérer celles où vous avez des imperfections et de lire les légendes qui leur sont associées !

L’acné sur le haut du visage

Zone 1 : les boutons sur le front

Si votre front rivalise avec la Double Pepperoni de Domino’s Pizza, c’est qu’il est temps de rééquilibrer votre alimentation. Pas de chamboulement drastique mais simplement évitez les aliments trop gras, trop salés ou trop sucrés. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que votre système digestif semble avoir besoin d’un petit break et le montre en faisant éclore quelques boutons sur votre front.

Autre piste plausible : la frange ! Oui, Il est fort possible que ce rideau de cheveux empêche votre épiderme de respirer. Sécrétion de sébum à n’en plus finir, atmosphère moite… Avoir une frange crée un environnement propice au développement de boutons. Pour lutter contre ce problème, c’est très simple, il suffit simplement de l’attacher, une fois rentrée à la maison. Et si vous êtes en télétravail et que vous pouvez dompter la bête toute la journée, c’est encore mieux !

Zone 2 : les boutons entre les sourcils

Lorsque les boutons commencent à coloniser l’entre sourcils, c’est le signe qu’il est grand temps de réduire votre consommation de mojitos et autres cocktails alcoolisés ! Car visiblement, votre foie n’a pas trop l’air d’apprécier les concours de shots et il vous le fait comprendre en produisant de jolies pustules à l’endroit le plus visible de votre visage. Alors répétez après moi : « sans alcool la fête est plus folle », non j’déconne c’est pas vrai. Mais il faudra quand même calmer le jeu dans les prochaines semaines pour que votre foie puisse reprendre le dessus.

L’acné au centre du visage

Zone 3 : les boutons sur le nez

Si les boutons aiment pointer le bout de leur nez sur le vôtre, c’est peut-être à cause d’un taux de cholestérol trop élevé. Si ce problème peut parfois être dû à la sédentarité, à la cigarette et/ou à la consommation de malbouffe, il est totalement remédiable en mangeant sainement.

Zone 4 : les boutons sur les joues

Avis à toutes les fumeuses, ceci est pour vous ! Si des boutons sur le haut des joues commencent à se pointer, c’est probablement le signe que vos poumons ont besoin qu’on les laisse un peu tranquilles. Et si vous n’avez pas l’intention d’arrêter la clope, un peu de sport et d’air frais devraient aider à améliorer le problème. Mais le mieux c’est encore d’arrêter la clope quand même.

Autre piste plausible : votre portable ! À force de traîner partout, votre téléphone ramasse des tonnes de bactéries qui viennent directement se coller sur ta peau lorsque vous passez un coup de fil. Et puis en plus avec la pandémie, passer une petite lingette anti-bactérienne une fois par semaine ne peut pas faire de mal… Vraiment pas même.

L’acné sur le bas du visage

Zone 5 : les boutons sur le menton

Quand des boutons commencent à pousser sur le menton, c’est le signe qu’il y a du grabuge dans le bidon. Pour y remédier, usez et abusez du thé vert pour détoxifier tout ça ! Et pensez à manger équilibré pour remettre les compteurs à zéro.

Zone 6 : les boutons sur les maxillaires

C’est l’endroit préféré des boutons d’origine hormonale — vous savez, ceux qui s’installent juste avant la fameuse « période du mois » !

Malheureusement, à part une bonne hygiène de vie et de la patience, on ne peut pas faire grand-chose contre leur apparition. Si la situation devient vraiment out of control, n’hésitez pas à demander à votre médecin (généraliste ou gynécologue) de vous prescrire un bilan hormonal afin de savoir ce qu’il se passe à l’intérieur et en attendant, misez sur le skincare à fond !

Zone 7 : les boutons sur les tempes

Si l’acné refuse de laisser vos tempes tranquilles, c’est peut-être parce que vous ne buvez pas assez d’eau ! Vos reins en ont besoin pour bien fonctionner et drainer les toxines ! Alors n’hésitez pas à boire boire et boire encore. En moyenne, le corps a besoin d’au moins 1,5L d’eau par jour, mais si vous montez à 2 litres ou 2,5 litres ça ne peut pas vous faire de mal.