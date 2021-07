Quand un ami ne va pas bien, il est parfois difficile de savoir comment réagir. Ce conseil simple va t’aider tout de suite à être une bonne poto sur qui on peut compter.

À l’âge adulte, entretenir ses amitiés peut devenir plus difficile, tout comme se passer de plantes vertes ou encore enchaîner deux soirées.

Dans l’une de ses nombreuses vidéos de développement personnel, la comédienne Anna Akana donne un conseil précieux pour devenir une encore meilleure amie que tu ne l’es déjà.

Le conseil ultime pour être une bonne amie

En tant que personne qui s’intéresse beaucoup au développement personnel et au bien-être en général, j’ai du mal à ne pas saouler mon entourage avec tous les trucs et astuces qui ont marché pour moi.

Quand une amie vient me raconter qu’elle est fatiguée, qu’elle est triste ou qu’elle est perdue, j’ai donc tendance à lui répondre :

« Tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais faire du yoga/manger des fruits/regarder ce TedTalk/blablabla… »

Tout cela part d’un bon sentiment : quand quelqu’un à qui je tiens va mal, j’ai envie de l’aider.

Sauf que, comme le rappelle Anna Akana dans cette vidéo, nos ami·es ont rarement besoin d’être sauvé·es, mais beaucoup plus souvent besoin d’être tout simplement écouté·es.

Anna Akana raconte qu’elle a remarqué que ses conseils intempestifs, tout bienveillants soient-ils, avaient tendance à créer de la distance entre elle et ses amies.

Elle a donc pris la résolution de ne plus donner de conseils, à moins qu’ils lui soient spécifiquement demandés.

Arrêter les conseils non sollicités pour mieux écouter

Plutôt que de rechercher des réponses aux problèmes de ses ami·es, elle a commencé à leur poser des questions pour leur permettre d’explorer leurs sentiments et de les exprimer.

Au lieu de lister à ton amie en détresse les solutions toutes faites que tu as en tête, tu peux lui demander :

Comment tu sens par rapport à cette situation ? Ça a l’air dur, comment tu gères ça ? Qu’est-ce que tu penses faire ?

Cela te permettra d’avoir des conversations encore plus profondes et pleines de lovi lova avec tes amies, et d’être complètement présente pour elles, en les écoutant, plutôt qu’en réfléchissant à ce que tu vas leur répondre.

Ceci était un conseil non sollicité pour devenir une meilleure amie. De rien.

