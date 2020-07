Billie Eilish se confie sur son style et son approche de la mode

Haha, je me doutais qu'il y aurait des réactions...Bien sûr qu'on ne s'habille pas pour les autres et heureusement, je suis bien d'accord. Ce n'est que mon avis, je le répète : je n'aime pas les matières, je n'aime pas les superpositions (même en hiver 3 couches c'est le grand max pour moi), je supporte difficilement les manches longues, ce qui fait que je ne peux pas me projeter sur ce type de pièces (ça tombe bien, personne ne me le demande ^^). Il est aussi vrai que les tendances, la mode, me laissent un peu froideBref, je n'adhère pas du tout, ça ne correspond pas à mes goûts (sans doute pas très pointus en la matière je l'admets), et je ne comprends pas comment on peut tenir ne serait-ce qu'une heure avec tout ça sur le dosJe comprends ses motivations, je comprends qu'elle s'amuse avec son style, je comprends que ça fait partie de son image, et je comprends surtout qu'elle doit bien se foutre de mon avis et c'est une bonne chose!