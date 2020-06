Billie Eilish en a VRAIMENT marre qu’on lui dise de s’habiller plus sexy

Mise à jour du 18 septembre 2019

Après moult péripéties à lire ci-dessous, Billie Eilish s’est de nouveau exprimée sur les critiques qu’elle reçoit sur Instagram au sujet de sa manière de s’habiller.

Billie Eilish en a marre des critiques sur son style

La chanteuse a posté une photo d’elle portant un ensemble extra large, comme à son habitude. Elle a anticipé les habituels commentaires avec sa description, dans laquelle elle écrit :

Si seulement je m’habillait normalement je serais tellement plus sexy, ouais ouais, trouvez de meilleures remarques à faire je suis fatiguée d’entendre celle-là.

Voilà, merci de cesser, le but ultime d’une femme n’est pas d’être sexy. Et d’ailleurs, chacun sa définition de sexy.

Billie Eilish a un style bien à elle qui fait son charme, et elle montre à toute une génération que pour réussir, tu n’as pas besoin de te forcer à être sexy si tu n’en a pas envie.

Mise à jour du 21 aout 2019

Billie Eilish s’habille essentiellement avec des vêtements très larges, afin que personne ne puisse faire de remarques sur son corps. C’est ce qu’elle avait expliqué dans une campagne Calvin Klein.

Puis elle a porté un débardeur basique, qui dévoilait un décolleté. Twitter n’a évidemment pas loupé cette occasion pour… la sexualiser quand même.

Pour connaitre tous les détails de cette histoire, je t’invite à te rendre plus bas dans l’article, je t’y explique tout.

Si elle était restée relativement silencieuse sur le sujet, elle a récemment donné son avis sur le slut shaming.

Billie Eilish explique que son message a été compris de travers

Au cours d’un interview pour V magazine, la chanteuse a expliqué qu’elle avait reçu des remarques témoignant du fait que sa manière de se vêtir était parfois mal interprétée.

L’interviewer lui a demandé quelle était la plus grande méprise faite à son sujet. Elle répond que c’est sa manière de s’habiller et explique pourquoi :

Je ne m’habille pas de manière très féminine. Je porte des vêtements larges et je mets ce que j’ai envie. Je ne me dis pas « tiens, je vais porter des baggy pour le principe. »

Mais d’après Billie, les autres pensent qu’elle fait passer un message disant aux jeunes filles « qu’il ne faut pas être sexualisée » ou « qu’il ne faut pas être un stéréotype de femme ».

Même ses proches lui ont fait des commentaires qui l’ont déstabilisée.

Les commentaires positifs sur ma façon de m’habiller contiennent en fait des éléments de slut shaming.

Pour elle, lesdites remarques sonnent généralement comme ça :

« Je suis si contente que tu t’habilles comme un garçon, afin que d’autres filles puissent s’habiller comme des garçons, et pas comme des salopes. »

Elle précise :

Ce n’est pas vraiment ce qu’il disent, mais c’est comme ça que je le ressens.

Il n’y a pas de message spécial dans la manière de s’habiller de Billie Eilish.

Je n’ai jamais regardé une fille qui se sentait bien dans ses vêtements et dans son corps en me disant : « Beurk, c’est dégueulasse, elle en montre trop » ou « J’aimerais que les gens ne portent pas ça. »

Elle s’habille simplement comme elle en a envie, et tout le monde devrait pourvoir faire pareil sans que des interprétations faussées en découlent.

J’ai toujours soutenu et apprécié une femme, un homme ou n’importe qui dans le monde qui se sente assez bien dans sa peau pour montrer ce qu’il veut. Je n’aime pas le fait qu’il y ait ce nouveau monde bizarre où l’on me soutient en humiliant ceux qui ne veulent pas nécessairement s’habiller comme moi.

Ça ne devrait pas être nouveau, mais oui, chacun s’habille comme il le souhaite, et ta manière de t’habiller n’est pas là pour inciter les autres à faire comme toi. Chacun a sa propre manière d’être bien dans ses fringues.

Une fille qui aime particulièrement les crop-top ne le fait pas pour signifier à tout le monde que c’est LA manière de faire.

Et c’est pareil pour celles et ceux qui, comme Billie, sont à l’aise dans des vêtements larges.

Mise à jour du 24 juin 2019

Récemment, Billie Eilish a révélé pourquoi elle préfère porter des vêtements larges qui cachent ses formes. Tout est expliqué plus bas dans cet article.

Ce weekend, les gens lui ont prouvé qu’elle devrait continuer, puisqu’il a suffit que la chanteuse porte un débardeur pour qu’elle soit sexualisée comme jamais…

Billie Eilish porte un débardeur et on la sexualise

Bille Eilish est rarement sexualisée sur Internet. Beaucoup disent qu’elle est jolie, mais comme son corps n’est pas visible, personne n’a de remarques à faire là-dessus.

Du coup, les gens sont obligés de se concentrer sur son talent et non sur son physique.

Récemment, la star s’est autorisée à porter un débardeur, dévoilant alors un début de poitrine. Bref, c’est une fille, en débardeur.

Il n’en a pas fallu plus pour qu’un clampin juge bon de poster ce tweet :

Billie Eilish est PULPEUSE.

Des internautes ont commencé à lui faire remarquer que son tweet était déplacé, entre autres car Billie Eilish n’est pas majeure.

It’s sad that women honestly have to announce they don’t want to be sexualized and even wear certain clothing not to be but there’s still creeps who will go ahead and STILL do so- smh — ✨🧚🏾‍♀️ (@ohkiiara_) June 23, 2019

C’est triste qu’une femme doive annoncer qu’elle ne veut pas être sexualisée ni porter certains types de vêtements mais qu’il y ait QUAND MÊME des sales types pour le faire.

L’auteur du tweet a alors répondu avec une succession d’autres posts, affirmant qu’elle n’était bientôt plus mineure et que par ce fait, elle pouvait être sexualisée.

🗣🗣🗣 Billie Eilish is not a minor. Stop it. She’s legal now in almost half of the country, and all countries outside of the US. — k (@PogbaEscobar) June 23, 2019

Billie Eilish n’est pas une mineure. Arrêtez. Elle est légale dans presque tout le pays, et tous les pays hors des États-Unis.

Il s’est d’ailleurs « corrigé » car de toute façon c’est faux et Billie n’a que 17 ans.

Apparently I’m not allowed to think she’s attractive until few months from now lol.. — k (@PogbaEscobar) June 23, 2019

Apparemment je n’ai pas le droit de penser qu’elle est attirante avant quelques mois mdr…

Billie Eilish n’a pas à être sexualisée peu importe son âge

Donc je t’explique, Pogba Escobar : là c’est même plus une affaire d’âge. Certes, elle est jeune, mais pour moi ce n’est même une question d’être mineure ou non.

Peu importe son âge. Billie Eilish porte habituellement des vêtements larges justement pour éviter ce genre de situation. Et le jour où elle sort de sa zone de confort, tu lui donnes raison en un tweet…

C’est juste un manque de respect.

Il a ensuite cité des paroles plus ou moins sexuelles de ses chansons, comme si ça justifiait son acte. Ce à quoi quelqu’un a des répondu :

she can say or do what tf she wants in her songs but its ur job as an adult to be more responsible & not sexualize a minor?? — ʏᴜɴɪ ✶ (@0iikawa) June 24, 2019

Elle peut dire ou faire ce qu’elle veut dans ses chansons, mais c’est ton boulot en tant qu’adulte d’être plus responsable et de ne pas sexualiser une mineure.

Et puis dans tous les cas, une chanson est une histoire, rien ne dit qu’elle parle d’elle. Elle dit bien qu’elle a tué quelqu’un et que le cadavre est dans son coffre, par exemple !

Honnêtement, j’étais partagée avant de parler de ce tweet, parce que je suis pas sûre que diffuser davantage ces photos et ces messages soit d’une grande aide pour Billie Eilish.

Fermer les yeux afin d’éviter à la victime d’être encore plus touchée, ou utiliser cette occasion pour faire réfléchir…?Telle est la question.

Et en même temps, plus les personnes telles que l’auteur du tweet originel sont exposées, plus elles seront dissuadées de faire ce genre de choses.

Tu en penses quoi, toi ?

Bille Eilish et sa révélation dans une campagne Calvin Klein

Publié le 13 mai 2019

La marque Calvin Klein a choisi Billie Eilish comme égérie de sa nouvelle campagne, dont le slogan est #MyTruth.

À cette occasion, Billie a révélé la triste raison pour laquelle elle ne porte que des vêtements oversize, ce qui a généré beaucoup de réactions de la part des fans.

Si tu connais un peu la personne, tu as sûrement remarqué qu’elle ne porte que des vêtements extrêmement amples.

C’est ce qui fait que son style est si iconique. Elle n’a pas l’air d’avoir envie de montrer ses formes et donne l’impression que les opinions des autres lui passent vraiment au-dessus de la tête.

Mais il s’avère que c’est tout le contraire… La raison pour laquelle Billie Eilish porte uniquement des pièces oversize, c’est par peur de recevoir des remarques sur son corps.

Voici ses mots :

Je ne veux jamais que le monde sache tout sur moi. C’est pour ça que je porte de grands vêtements amples. Personne ne peut se faire une opinion étant donné que personne n’a vu ce qui se cache dessous, tu vois ?

Les fans de Billie Eilish déplorent les raisons de son look

Si certains et certaines ont trouvé le discours de la chanteuse empouvoirant, d’autres regrettent sa démarche :

you don’t have to like the way billie eilish dresses, but at least understand that billie feels she needs to dress in a way that ensures she can’t be sexualised or bodyshamed because people out there can’t keep their nasty, sleazy comments to themselves https://t.co/befM8Dza9g — ً (@Iuciferislonely) May 9, 2019

Vous n’avez pas à apprécier la façon dont Billie se fringue, mais comprenez au moins qu’elle a besoin de s’habiller de façon à s’assurer qu’elle ne sera pas sexualisée ou jugée sur son apparence, parce que certaines personnes ne peuvent pas garder pour elles leurs commentaires sournois et sordides.

Yeah but I think instead of applauding this we should be asking why teenage girls are made to feel that way… like honestly it’s more sad than people are making it out to be in my opinion. — 𝚌𝚘𝚕𝚕 (@collard_greens) May 10, 2019

Je pense qu’au lieu d’applaudir on devrait se demander pourquoi les adolescentes sont amenées à se sentir comme ça… Honnêtement, c’est bien plus triste que certains le croient.

Et toi, quel est ton ressenti face à la démarche de Billie ?

