Billie Eilish a réalisé son rêve. Grande fan de Justin Bieber, elle vient de collaborer avec lui !

Billie Eilish n’a jamais caché qu’elle était une vraie Belieber dans l’âme (le nom donné aux fans de ce cher Justin) puisqu’elle l’a souvent évoqué au cours d’Interviews.

Et aujourd’hui, elle sort une chanson avec lui !

Ce n’est pas un nouveau morceau qui est proposé par le duo, mais un remix du titre bad guy figurant dans l’album when the party is over de Billie.

Billie Eilish collabore avec Justin Bieber

Pour preuve de sa fanitude assumée, le visuel qui accompagne le titre n’est autre qu’une photo de Billie beaucoup plus jeune dans sa chambre, fièrement entourée de posters de son idole.

Je te laisse sans plus attendre découvrir cette œuvre tant attendue !

Billie Eilish est une Belieber et je l’aime encore plus

Billie Eilish a toujours l’air si heureux lorsqu’elle évoque Bieber et sincèrement, I can relate.

Bon, je n’ai jamais eu de poster de Justin. Mais je suis moi même tombée dans la bieber fever la tête la première à l’âge de 15 ans.

Ce que j’aime bien avec Billie, c’est qu’elle a pourtant ces airs blazés, qu’elle fait des musiques assez sombres et que son univers est très mélancolique…

Pourtant Justin était dans ces jeunes années plutôt associé à des groupies hyper girly.

Au premier abord, je n’aurais pas parié que Billie était une fan des musiques parfois souvent niaises aux paroles peu approfondies du Biebs.

Et je trouve ça hyper cool, car ça prouve que les apparences sont trompeuses !

En fait, je t’explique tout ça car je me reconnais…

Ma vie de Belieber

Personnellement, je me suis persuadée pendant des années quelques mois que je n’aimais pas Justin, car c’était une mode de le détester. Puis un jour, je n’ai plus tenu et j’ai du assumer mon amour pour l’adolescent prébubère.

Pourtant, je n’avais pas non plus l’air du genre à être une belieber. D’ailleurs, je l’écoutais entre deux musiques de Taylor Momsen. Très peu cohérent, finalement.

Du coup, les gens était toujours étonnés d’apprendre que je soutenais Justin. Et personne ne s’est jamais moqué de moi, car mes arguments en sa faveur étaient beaucoup trop convaincants ! Je me croyais l’avocate de la personne.

Si tu veux que je te partage mon dossier solide, fais-moi signe !

Bon, depuis quelques années, Justin a gagné plus de respect et s’est émancipé de son image de lover à mèche.

En tout cas, ce duo me réjouis et contre toute attente, je trouve que leurs voix marchent très bien ensemble. J’espère quand même avoir un jour un nouveau morceaux tout frais, qui ne sera pas un remix !

Et toi, tu as été une belieber ? Tu penses quoi de ce remix de bad guy ?

