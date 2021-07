Quand tu réserves un billet d’avion, tu souhaites qu’il soit le moins cher possible afin de, par exemple, pouvoir manger une fois sur place. Voilà la stratégie qui marche !

Le 19 mai 2019

Vendre un organe pour partir en vacances ne me tente guère. Mais anticiper n’est pas mon fort…

Je suis donc esclave des sites de réservations en tous genres, ceux qui ne se gênent pas pour tripler les tarifs au dernier moment et faire payer aux gens comme moi le prix de notre inconséquence.

Mais voici quelques astuces qui devraient me permettre de me faire un peu moins pigeonner quand j’achète des billets d’avion !

Le moment où les billets d’avion sont moins chers est…

Dans une étude relayée par France Inter, le comparateur de vols Liligo et Air Indemnités, un spécialiste du remboursement de billets d’avion, ont compilé plus d’un million de vols au départ ou à destination de France pour trouver le jour où les billets d’avion sont les moins chers.

Le résultat est net et précis : pour obtenir un billet d’avion au prix le plus bas, il faut s’y prendre un jeudi entre 6h30 et 8h00 et choisir un vol qui décolle un mercredi matin.

Pour hacker le jeu de l’offre et de la demande qui fait beaucoup varier les prix des billets, le jeudi matin est parfait car c’est le moment où les sites de réservation sont statistiquement les moins fréquentés.

Sauf si tout le monde se met à suivre cette astuce bien sûr.

D’autres astuces pour un billet d’avion moins cher

L’anticipation est l’amie des pauvres des gens soucieux de faire de bonnes affaires, car les places aux prix les plus bas sont en nombre limité dans chaque avion, donc premier arrivé, premier servi.

Les billets restants ne feront qu’augmenter jusqu’au jour du départ. S’y prendre entre deux et six mois avant le départ est donc une bonne stratégie.

Il faut savoir que la même logique d’offre et de demande s’applique selon la durée des séjours. Les séjours de moins de sept jours et de plus d’un mois sont les plus avantageux, car ils sont les moins prisés.

Attention enfin aux algorithmes qui repèrent l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel tu cherches le billet de tes rêves. Après une première recherche, l’algorithme présentera forcément à cet ordinateur des prix plus élevés.

Il est donc conseillé d’utiliser deux ordinateurs différents pour consulter les offres et réserver le billet.

Et toi, tu as des astuces pour ne pas te ruiner avant même l’aéroport ?

