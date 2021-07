Après la Big Dick Energy, voici un nouveau concept qui valide la confiance en soi d’une personne, quelque soit sa taille de bonnet.

Il y a plus d’un an, le web international s’enflammait pour la Big Dick Energy, une expression désignant l’aura de puissance qui peut émaner d’une personne.

Le concept a désormais son pendant féminin, et il n’est point besoin d’être chargée de l’avant pour en bénéficier.

La Big Tit Energy, c’est quoi ?

Tout comme la Big Dick Energy, la Big Tit Energy (abrégée en BTE) ne dépend pas de la taille des organes sus-nommés.

Il est donc possible de faire du 75A et de posséder la Big Tit Energy qui désigne surtout une attitude, empreinte de confiance en soi et d’assurance.

Kim Anami, une femme débordant de BTE qui soulève régulièrement des trucs avec son vagin sur Insta, la définit ainsi :

« C’est lorsqu’une femme irradie le pouvoir sexuel, a une attitude désinvolte, quand elle est confiante, ne s’excuse pas de vivre, est pleine de joie, de passion et de vitalité. »

Mais c’est tout moi ça !

Qui possède la Big Tit Energy ?

L’expression tourne depuis un petit moment sur Internet, bien qu’elle ait été moins reprise que son équivalent pénien.

En octobre 2018, la chanteuse Dua Lipa se réclamait déjà du gang de la Big Tit Energy :

Tout le monde, quel que soit son genre, peut posséder la BTE, à condition d’arborer un amour de soi débordant, la rage de vivre, le bonheur d’exister, la passion d’être ce que l’on est…

Alors, on se sort les doigts et on relève la tête pour transpirer une saine confiance empouvoirante cet été !

Et toi, as-tu la Big Tit Energy en toi ?

