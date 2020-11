10 plaisirs gratuits pour se sentir mieux tout de suite

Super article!! #étudiantefauchee et je te remercie car parfois ça me saoule dentendre les gens te dire « va au ciné, fais un petit voyage!» etc et là cest vrai cest GRATUIT et super!!Jaime aussi me plonger dans une biographie tragique de quelqu'un qui sen est bien sorti au final ca me remonte le moral : bob dylan et sa periode creuse, robert downey jr avec ses cures de desintox, iggy pop quand il parle de son succès très limité certaines décennies, jkrowling et tous ses problèmes avant de publier harry potter....ca fait relativiser tout de suite!