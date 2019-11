Les showrunners de Game of Thrones arrivent chez Netflix

David Benioff et Dan Weiss sont des showrunners acclamés puis controversés par la critique et le public (la dernière saison de Game of Thrones n’est pas très loin dans mon esprit).

Voilà qu’après une dizaine d’années chez HBO et pas mal d’Emmy Awards remportés, les deux auteurs-producteurs s’envolent vers de nouveaux horizons.

Les showrunners de Game of Thrones rejoignent Netflix

Voilà, tu le sais, c’est encore une fois Netflix qui a tout raflé.

David Benioff et Dan Weiss rejoignent la famille des auteurs à succès de Netflix, notamment composée de Ryan Murphy (Glee, Nip/Tuck, American Horror Story) et Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, How To Get Away With Murder).

De longues discussions avec de nombreuses autres plateformes ont eu lieu, prêtes à tout pour draguer les stars de la série la plus fédératrice de tous les temps.

HBO/Warner Media, Amazon, Disney, Comcast, Apple, tous ont échoué face au deal exclusif entre Netflix et le duo Benioff & Weiss (qui comporte apparemment neuf chiffres, selon Deadline).

Ted Sarandos, le responsable actuel du contenu sur Netflix a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’accueillir les maîtres du storytelling, David Benioff et Dan Weiss chez Netflix. Ils sont une force créative, et ils ont régalé les spectateurs du monde entier avec leur série épique. Nous avons hâte de voir ce que leur imagination nous apportera de nouveau ! »

Quels projets pour David Benioff et Dan Weiss ?

Cependant, les deux showrunners ne vont pas tout de suite commencer à créer pour Netflix.

Ils sont en effet engagés pour créer, écrire et produire l’une des prochaines trilogies Star Wars.

Ils ont également écrit un projet sur Kurt Cobain pour Universal, et sont en phase d’adapter le livre Dirty White Boys de Stephen Hunter pour Disney.

En revanche, comme ils quittent HBO, je peux dire avec à peu près certitude que leur projet de série sur la guerre de Sécession, Confederate, est tombé à l’eau.

J’attends donc d’en savoir plus sur leurs prochains projets chez Netflix avec impatience !

