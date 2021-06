Mise à jour le 19 juin 2019

Dans son émission ABC The View, Whoopi Goldberg s’est exprimée sur Bella Thorne et les photos d’elle nue qui se sont retrouvées sur Internet (lire ci-dessous).

Et ce n’était pas pour la soutenir…

Whoopi estime que Bella Thorne n’aurait pas dû, en tant que célébrité, avoir des photos d’elle nue dans son téléphone.

Elle explique pourquoi :

Bien sûr, je comprend ce qu’elle dit dans le sens où oui, en 2019, c’est un fait : prendre des photos de toi nue est un risque lorsque tu es une célébrité… Et même quand tu n’en es pas une, d’ailleurs !

Mais est-ce que c’est pour ça qu’il faut arrêter ? Si on suit cette logique, lorsque tu portes une mini jupe, tu prends le risque d’être davantage harcelée dans la rue…

J’estime cependant que plier face au sexisme n’est pas la solution !

D’après le HuffPost, ces propos ont choqué Bella Thorne, qui s’est exprimée en story Instagram. La jeune femme semble très touchée :

Elle a ajouté qu’elle allait annuler son apparition dans l’émission de Whoopi Goldberg, qui était apparement prévue pour bientôt.

@bellathorne Fuck everyone who blame girls for what happens to them, y’all can take nudes, dance and dress the way YOU want. Your body is a work of art and it’s YOUR chose to share it or not. Stay strong my bb i lovr you. ❤️❤️ Our society’s fucked up. pic.twitter.com/BQMDVVis6y

— dean. (@7x77am) June 18, 2019