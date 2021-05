— Initialement publié le 20 octobre 2016

En matière de maquillage, je pars du principe que rien n’est obligatoire.

On n’est pas obligée de mettre du fond de teint, ou de se maquiller tout court, mais si c’est quelque chose qui nous fait plaisir et nous fait nous sentir bien dans notre peau, j’ai envie de dire, you go girl !

Les bases de teint matifiantes

Les peaux mixtes à grasses sont plutôt concernées par les bases de teint car la surproduction de sébum peut contribuer à une mauvaise tenue du maquillage en général.

En gros, vers 11h du mat’ ton fond de teint se sera fait la malle — sans toi bien sûr.

Les bases matifiantes vont venir aider les peaux grasses à améliorer leur tenue des produits teints.

En effet, elles contiennent souvent du silicone qui est réputé pour étouffer la peau, puisque c’est un composé inerte qui va juste venir apporter plus de glissant à la formule.

Les bases matifiantes qui en contiennent sont donc à utiliser avec parcimonie (pour des occasions spéciales où tu as besoin d’une tenue à toute épreuve par exemple).

À toi de voir si ta peau supporte la chose, mais sache qu’il existe désormais des alternatives sans silicone. Voici une sélection des meilleures bases matifiantes (selon moi) :

Les bases de teint pour les peaux qui manquent d’éclat

Une base illuminatrice va peut-être pouvoir t’aider si ta peau manque d’éclat.

Cela va permettre d’apporter de la lumière à l’ensemble du visage, on ne parle pas de briller de mille feux, mais en petite quantité cela peut vraiment faire des merveilles.

Les peaux sèches pourront tout à fait l’utiliser sur tout le visage, alors que les peaux grasses qui manquent d’éclat préfèreront la mettre par touches, en guise d’highlighter donc, plutôt sur le haut des pommettes par exemple.

Les bases de teint pour camoufler les rougeurs

Pour les rougeurs, on se fie au color correcting qui fait que le rouge est annulé par le vert.

Les bases vertes sont tes amies si tu souffres de rougeurs localisées et/ou diffuses.

Je ne parle pas ici de peaux concernées par la rosacée ou la couperose, là c’est vers un dermatologue qu’il faudra se tourner pour trouver une solution adéquate.

La base verte est à appliquer en couche très fine, sur peau hydratée. Je te recommande de mettre un fond de teint par la suite, au risque de passer pour Shrek si tu oublies cette dernière étape !

Les bases de teint pour les peaux mates à foncées

Au même titre que les peaux blanches, qui peuvent révéler des sous-tons plutôt roses ou jaunes, les peaux métisses à noires peuvent ressentir le besoin d’apporter une correction colorielle pour donner de l’éclat au teint.

Les peaux mates à foncées vont révéler des sous-tons allant du jaune/orangé au bleuté/rouge.

Si tu as la peau mate ou foncée et que tu galères à identifier ta problématique beauté, n’hésite pas à te rendre dans une boutique dédiée aux cosmétiques où l’on pourra t’aider à définir le sous-ton de ta peau, de manière à trouver la base adéquate.

Les bases jaunes/orangées vont généralement apporter beaucoup d’éclat, voici quelques références sélectionnées avec soin :

J’espère que ce deuxième volet dédié aux bases de teint t’a plu et que tu trouveras ton bonheur parmi les produits sélectionnés.

Et toi, tu utilises déjà une base de teint ? Est-ce que c’est un produit que tu trouves utile ?

