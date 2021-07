Queen Camille compte bien profiter des joies estivales de la grillade et elle n’est pas prête à se résoudre à faire des brochettes de courgettes. Voici comment barbecuter végé avec classe.

Publié le 10 août 2018

Hey toi là-bas, oui toi qui as fait le choix de ne pas manger de viande. Aimerais-tu te repaître dans l’atmosphère conviviale d’un barbecue ?

Bien sûr que oui !

Malheureusement ton cercle d’ami·es n’est composé que de grilladins carnassiers et autres bouffeurs de merguez. Eux-mêmes sont déjà dans l’angoisse de sucer leurs os de côtelettes à la même table que toi.

Afin de ne pas subir leurs regards de pitié mêlée d’incompréhension, ou de te retrouver en tête à tête avec une salade verte, voici des recettes simples pour te faire un barbecue végétarien en toute détente.

Les recettes de barbecue végétarien aux légumes

Recette de pommes de terre géante en papillote

Les kumpirs sont incontestablement la MEILLEURE CHOSE à manger en Turquie mais pourquoi attendre de flâner à Istanbul pour déguster une énorme patate farcie ?

Ingrédients pour 2 personnes

2 pommes de terre de bon calibre

De l’huile d’olive

Sel et poivre

Pour la garniture

Des cubes de tomates

Des olives noires dénoyautées hachées

Des cornichons hachés

De la mozza

De la coriandre

Vraiment tout ce que tu auras envie de mettre dessus

Pour la sauce



2 yaourts végé type Sojasun

1 cs de jus de citron

Ciboulette hâchée

Sel, poivre

Lave les pommes de terres et incise-les dans le sens de la longueur.

Place-les sur du papier aluminium, verse un filet l’huile et ajoute le sel.

Emballe les pommes de terre dans l’aluminium et laisse les cuire 15 à 20 minutes au barbecue.

Garnis les pommes de terre et sers-les avec ta sauce maison. Tu vas te faire des amis !

Boulettes végétariennes de pois chiches en brochettes pour le barbecue

Les végétariens aussi ont droit aux boulettes. Tout le monde devrait avoir droit aux boulettes.

Celles-ci sont à base de pois chiches et de quinoa. Le roulage de boulettes demande un peu de dextérité mais tu peux passer tes mains sous l’eau froide pour manipuler la pâte sans qu’elle accroche.

Pour une dizaine de boulettes

500 g de pois chiches

200 g de fromage râpé

125 g de quinoa

3 tranches de pain de mie

1 oignon rouge

1 gousse d’ail

Du persil plat

1 cs d’huile d’olive

Sel, poivre

Cuis le quinoa dans une casserole d’eau bouillante pendant 15 min et laisse-le s’égoutter.

Coupe l’oignon en dés, émince la gousse d’ail et hache le persil.

Place les pois chiches, le quinoa et tous les ingrédients dans un robot muni d’une lame en S et mixe en préservant un peu de texture.

Forme des boulettes au creux de ta main et dresse-les sur des pics à brochettes ou directement sur le barbecue pour les faire dorer.

Bruschettas à la tomate

Tout est meilleur au barbecue. Ce n’est pas toi, enfournant dans ta bouche cette tranche de pain frottée à l’ail et garnie de tomates fraîches, qui diras le contraire. Déjà parce qu’on ne parle pas la bouche pleine, et ensuite parce que c’est toujours un succès.

Pour 2 bruschettas

2 belles tranches de pain

2 tomates bien mûres

1 gousse d’ail

1 échalote ou un oignon

De l’huile d’olive

Du basilic

Sel, poivre

Place le pain sur la grille du barbecue pour faire dorer chaque face.

Coupe les tomates en dés et mélange-les dans un saladier avec du sel, du poivre, l’échalote émincée et du basilic.

Quand le pain est grillé, verse un filet d’huile d’olive sur chaque face puis frotte avec la gousse d’ail.

Garnis les bruschettas avec les dés de tomates et du basilic frais si tu as ça sous la main.

Je ne peux que t’encourager à détourner cette recette de base pour inventer la bruschetta la plus en phase possible avec tes aspirations.

Les recettes de protéines pour un barbecue végétarien

Le tempeh tandoori en brochettes végétarienne pour le barbecue

Les brochettes végétariennes sont faciles à faire et peuvent se décliner de mille façons.

Cette recette délicieusement épicée te permettra d’étaler un peu ta science en expliquant à tout le monde ce qu’est le tempeh (pour info, ça se prononce tempé)

Cette spécialité indonésienne est à base de fèves de soja entières, ce qui donne des blocs plus denses et texturés que le tofu. On en trouve au rayon frais dans les magasins bio.

Comme son ami le tofu, le tempeh se cuisinera de préférence mariné et je vous propose pour cela une petite sauce tandoori qui va bien.

Ingrédients pour 2 personnes

3 x 100g de tempeh à cuisiner

1 yaourt végétal type Sojasun

1 cs de jus de citron

1 cc de mélange d’épices Tandori

1 cc de paprika

1/2 cc de cumin

Ail émincé ou en poudre

Sel, poivre

Découpe le tempeh en gros cubes ou en bâtonnets, et place-le dans un plat.

Mélange tous les ingrédients de la marinade et recouvre le tempeh du mélange.

Laisse mariner aussi longtemps qu’il t’est possible et dresse sur des pics à brochettes.

Astuce du chef : faire tremper les pics en bois dans l’eau froide pendant 15min permet une insertion facile.

Fais griller chaque face au barbecue et sers les brochettes avec le reste de la sauce. Oh yeah.

Les brochettes de tofu grillé sauce barbecue

Pour dompter cet ingrédient polémique qu’est le tofu, il te faudra maîtriser l’art de son égouttage.

Pour qu’il perde un maximum d’eau, emballe ton bloc de tofu dans une serviette éponge ou un torchon et dépose un objet lourd dessus pour une dizaine de minutes.

Ton tofu est à présent prêt à se prélasser au moins une heure dans la sauce barbecue, que tu vas peut-être tenter de faire toi-même en mélangeant les ingrédients suivants :

4 cs de ketchup

2 cs de vinaigre de cidre

1 cs de sirop d’agave ou d’érable ou de miel ou de sucre de canne

1 cs de sauce soja

1/2 cc d’ail en poudre

1/2 cc de paprika fumé en poudre ou de liquid smoke

Sel, poivre

Fais griller tes pavés de tofus marinés de chaque côté et déguste en faisant abstraction de tes ami·es qui imitent le cri de la carotte. Bel été végé a todos !

Et toi, qu’est-ce-que tu te fais griller en mode végé ?

À lire aussi : Comment faire une glace avec un seul ingrédient ?