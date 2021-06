Bon , vu que peu de gens ont commenté , je me lance ^^



Alors durant l'année , j'ai eu des moments où j'étais ultra motivée et où j'ai beaucoup bossé , et d'autres ... où les animes et webséries m'ont plus accaparée que mes révisions . Mais globalement , vu que j'ai fait des fiches toute l'année , je m'en sort pas mal .

Je fais un bac L , et ma plus grosse lacune c'est surtout l'allemand , que j'ai pris en LV2 : j'ai mes oraux mardi prochain et j'ai toujours aucune idée de comment apprendre ce que je suis censée dire . Je m'en tire quand j'ai quelques mots sur une feuille devant moi , mais je ne sais absolument pas comment me débrouiller avec l'entretien ...

Et surtout , je stresse . Depuis septembre . je suis très , très angoissée , et ça monte crescendo plus les épreuves arrivent . Pourtant , je suis une bonne élève , j'ai eu des bonnes notes aux bacs blancs , mais voilà , je stresse comme une dingue . J'ai déjà eu ce moment un peu bizarre ou je me disais que tient , si cette voiture me renversais , tout serais fini et je ne décevrai personne ( mais c'est passé , maintenant je carbure à l'apathie ) .

Sauf que tout ce stress me démotive et je ne fous absolument rien depuis trois semaines ( je m'y suis remise cette après-midi ) ...

Mon leitmotiv pour le moment c'est " c'est qu'un mauvais moment à passer , dans un mois tout est terminé " mais on ne peut pas dire que ça fonctionne du tonnerre .

Aussi , je suis friande de méthodes de révisions , notamment pour la philo , où à part faire des annales , je ne vois pas vraiment comment réviser ...