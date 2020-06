Alors, est-ce que McFly et Carlito ont réussi à avoir leur bac ?

– Mise à jour du 8 juillet 2019

Vendredi dernier, tu le sais sûrement, c’était les résultats du bac ! Et devine qui a eu ses résultats ? Non, pas ta cousine ni ton petit frère… mais bien McFly et Carlito !

McFly et Carlito découvrent et débriefent leurs résultats du bac

Bon, je vais pas faire durer le suspens plus longtemps… OUI, ils ont eu leur bac tous les deux ! Avec des notes pas dégueu en plus !

Franchement, qui aurait cru que ça serait possible à 32 ans, avec deux enfants en bas âge et un taf à plein temps ? Comme quoi, crois en tes rêves, tu peux TOUT réussir avec un peu de volonté.

– Mise à jour du 24 juin 2019

Regarde le live de McFly & Carlito qui débriefent leur (deuxième) bac ci-dessous !

Cyrus North revoit des notions de philo avec McFly et Carlito

– Mise à jour du 14 Juin 2019

Ça y est, les révisions de McFly et Carlito touchent à leur fin puisque la première épreuve écrite du bac a lieu lundi prochain ! Ils s’attaquent désormais à la philo et à l’histoire, avec deux invités très cool.

McFly et Carlito commencent leur vidéo avec la philo, et Cyrus North est leur invité !

Cyrus s’y connaît plutôt bien même s’il n’est pas prof, et il a d’ailleurs sur sa chaîne YouTube un format de vidéos qui vulgarise la philo : Le Coup de Phil’.

C’est la notion du bonheur, au programme de philo de Terminale, qu’il va revoir avec les deux youtubeurs. Épicurisme, stoïcisme, hédonisme… Tout est expliqué avec beaucoup de clarté, n’hésite pas à aller voir !

Charlie Danger révise l’histoire avec McFly et Carlito

Charlie Danger tient une chaîne YouTube appelée Les Revues Du Monde, sur laquelle elle vulgarise l’histoire. Tu as sans doute entendu parler d’elle récemment sur madmoiZelle lorsqu’elle évoquait la censure du corps des femmes sur YouTube.

Cette fois, elle revient avec McFly et Carlito sur le thème des mémoires de la seconde Guerre Mondiale, au programme du bac. C’est fou parce que je n’aimais pas l’histoire au lycée, mais là c’est grave intéressant !

McFly et Carlito te font le meilleur cadeau

En bonus, pour fêter la fin de leurs révisions du bac, les deux zozos ont décidé de mettre leur communauté à contribution.

À un moment de la vidéo, quand Cyrus North explique le principe de l’épicurisme, McFly fait des têtes super drôles derrière son micro. Ils ont donc offert les images de ce passage en téléchargement mp4 pour que tout le monde puisse faire des montages avec.

Le hashtag c’est #DumbMcfly. Allez, je t’en ai sélectionné quelques uns pour te donner envie de t’y mettre aussi !

À VOS MONTAGES !

– Mise à jour du 27 Mai 2019

Mcfly et Carlito poursuivent leurs révisions du bac malgré la fatigue, et cette fois, les langues sont au cœur de leur dernière vidéo : le grec ancien pour Carlito, l’anglais pour McFly !

Manon Bril aide Carlito à réviser le grec ancien

C’est au Louvre qu’on retrouve nos deux youtubeurs (presque) motivés à réviser le bac.

Ils sont cette fois en compagnie de Manon Bril, une meuf très stylée qui a elle-même sa chaîne YouTube sur laquelle elle vulgarise l’histoire et la mythologie avec passion.

Son objectif est ici de familiariser Carlito avec la culture de la Grèce Antique, ainsi que de lui apprendre l’alphabet grec pour lui éviter le 0/20 au bac.

Mcfly révise l’anglais en chanson

De son côté, Mcfly se rend dans un studio d’enregistrement pour créer une chanson à partir des règles de grammaires de l’anglais.

Mais alors « where is Brian ? » La réponse est dans la vidéo !

Heureusement, Mcfly et Carlito n’oublient pas la commu’ : leur chanson sort demain mardi 28 mai !

– Mise à jour du 6 Mai 2019

Comme expliqué dans l’article ci-dessous, les youtubeurs Mcfly et Carlito ont décidé de repasser le bac cette année. Après le bac blanc et l’épreuve d’EPS (vidéo hilarante que je t’invite à regarder), c’est à l’espagnol que s’attaquent ces bons zozos !

Mcfly et Carlito partent à Barcelone pour réviser le bac d’espagnol

Pour l’occasion, Gordo y Calvo (tu comprendras après avoir vu la vidéo) ont décidé de passer une journée à Barcelone afin de s’entraîner dans la langue de Picasso.

Leur objectif ? N’avoir des interactions qu’en espagnol avec les gens qu’ils rencontrent, armés d’un dictionnaire seulement.

En plus de ça, ils se fixent plusieurs petites missions pour pimenter leur séjour, notamment goûter la pire paella de la ville et faire un tour chez le coiffeur barbier, entre autres…

Est-ce que ça aura suffi à les faire progresser assez pour avoir la moyenne au bac d’espagnol ? Je te laisse en juger par toi-même !

– Publié le 25 Février 2019

Si tu prépares les épreuves du bac cette année, tu es certainement en train de recevoir les résultats du bac blanc que tu as passé en janvier ou avant les vacances de Noël.

C’est un moment très stressant parce qu’il te donne un premier aperçu de ce qui t’attend d’ici quelques mois.

Mcfly et Carlito passent le bac, comme toi !

Les deux youtubeurs Mcfly et Carlito ont choisi de vivre la même expérience que toi en repassant le bac en 2019. Ils ont partagé le premier épisode de cette série sur leur chaîne YouTube, dimanche 24 février 2019.

Ils ont tous les deux 33 ans, ont déjà eu leur bac mais ce défi est tout à fait officiel. Mcfly et Carlito, de leur vrai nom David Coscas et Raphaël Carlier, se présenteront aux épreuves du bac 2019 en candidats libres.

Mcfly repassera la filière Scientifique (S) et Carlito, la filière Littéraire (L).

C’est dans le cadre d’un partenariat avec SchoolMov que les deux artistes se sont lancés dans cette aventure.

Le bac blanc pour Mcfly et Carlito

Dans ce tout premier chapitre de cette série sur le bac, Mcfly et Carlito se remettent en conditions du bac blanc. Trousse, stylo, calculatrice et copie à carreaux, tout est en place pour que les deux adultes se retrouvent dans la situation qu’ils ont vécue 15 ans auparavant.

Et à 33 ans, le baccalauréat est loin d’être plus facile qu’à 17 ou 18 ans. Si l’épreuve de français leur semblent relativement accessible, Mcfly et Carlito galèrent bien plus sur le sujet d’Histoire.

Ils se rappellent la quantité d’informations et de connaissance qu’il fallait emmagasiner à 17 ans ou 18 ans.

Mcfly et Carlito ont dévoilé leurs copies de bac blanc sur WeTransfer si tu veux y jeter un coup d’œil :

Le bac c’est pas simple !

Quand j’étais en Terminale, j’ai souvent entendu des ami·es plus âgé·es, à la fac, me dire que le bac c’était « facile ».

En voyant Mcfly et Carlito affronter les difficultés et le stress du bac, ça me rassure. Parce que pour moi, à l’époque, l’examen de fin de lycée n’avait rien de « facile ». Et je doute sincèrement d’être capable de relever le défi des deux youtubeurs, du haut de mes 25 ans.

Après avoir passé les examens, Mcfly et Carlito reçoivent leurs notes et c’est là que l’excitation est à son comble.

Des mauvaises notes au bac, c’est stressant…

Tu sais ce que ça fait de récolter une bonne note, ou une mauvaise note. Cela peut-être frustrant, décourageant, enthousiasmant…

Si Carlito s’en sort bien à l’annonce des résultats, Mcfly doit encaisser des notes un peu en dessous de ses attentes. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le sentiment de déception est toujours aussi présent, même à 33 ans.

…mais pas irrémédiable !

Là où cette expérience est rassurante pour David, c’est que le prof qui l’a corrigé lui a laissé une appréciation encourageante. Malgré un 6 sur sa copie de maths (il n’a réussi à faire qu’un seul exercice), Mcfly découvre une remarque dédramatisante sur sa copie.

En effet, son correcteur lui explique que cette note ne constitue pas un jugement de ses capacités, mais une simple évaluation du travail restitué à un instant T.

En reprenant ses bases et en persévérant dans ses efforts, il a toutes ses chances de décrocher le bac dans quelques mois.

Peut-être qu’il n’a pas eu de bonnes notes, mais cela ne fait pas de lui un gros raté. Lorsque tu reçois une mauvaise note, garde en mémoire qu’elle n’est pas là pour juger la personne que tu es, mais un devoir demandé dans des conditions précises et à un instant donné.

Le stress des examens, comment le gérer ?

Tu es tellement plus qu’une note sur une copie, ou une moyenne dans un bulletin.

C’est normal d’angoisser avant un examen, et pour t’aider et t’accompagner dans ce moment pas très agréable, madmoiZelle est là !

