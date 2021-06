Hola pequeño padawan! ¿Se está acercando el bachillerato y todavía no ha abierto sus cuadernos? Puede que sea hora de empezar …

Si tu n’as rien compris à cette phrase, c’est peut-être qu’il faudrait passer en LV2 allemand… ou que tu te mettes sérieusement à réviser ton espagnol !

(Ou juste qu’elle ne veut rien dire, parce qu’elle a été écrite par quelqu’un qui a passé italien au BAC…)

Netflix t’aide à réviser ton espagnol

Bref, ça tombe bien, Netflix te propose une liste de séries pour « hablo un poquito espagnol ».

Andale !

Que calor, caliente : bref, si tu veux regarder des séries en espagnol, on en a. Publiée par Netflix sur Dimanche 26 mai 2019

Alta Mar, le Titanic pour réviser ton bac d’espagnol

Dans les années 1940, un luxueux paquebot relie l’Espagne à Rio de Janeiro. À son bord, deux sœurs inséparables, un bel officier, et quelques cadavres mystérieux…

Un Titanic 2.0, iceberg en moins, ça t’intéresse ?

Altar Mar, dont les 8 épisodes de la première saison ont été diffusés le 24 mai, devrait revenir prochainement pour une saison 2.

Durée des épisodes : 50min.

The more you know : si Ivana Baquero, l’actrice qui joue Carolina (l’une des deux sœurs) te semble familière, c’est peut-être que tu l’as déjà vue dans Les Chroniques de Shannara, où elle incarne Eretria.

La Reina Del Flow, la telenovela pour réviser ton espagnol

Après avoir passé 17 ans derrière les barreaux à tort, une musicienne talentueuse décide de se venger de ceux qui ont entraîné sa chute et tué sa famille.

Telenovela venue de Colombie, La Reina Del Flow a débarqué sur Netflix en décembre dernier, avec une saison de 82 épisodes (ah bah voui c’est le principe hein…).

Si tu aimes la musique, la romance, les histoires de vengeance et surtout les intrigues à te renverser le cerveau (les paris sont ouverts sur la présence de jumeaux maléfiques !), cette série est faite pour toi.

Histoire que ce soit vraiment utile pour ton bac, laisse-la en VO !

Durée des épisodes : 45 min.

Élite, des stars de La Casa de Papel façon Gossip Girl

Lorsque trois ados issus de la classe ouvrière accèdent à une école élitiste d’Espagne, le fossé qui les sépare des élèves fortunés conduit à la tragédie…

Dans Élite, Miguel Herrán et Jaime Lorente, les stars de La Casa de Papel, prennent part à un drama espagnol aux faux airs de Gossip Girl.

À Las Encinas les secrets vont bon train, et les petits nouveaux ne sont pas forcément les bienvenus…

Les 8 épisodes de la première saison sont disponibles sur Netflix depuis octobre 2018, et la saison 2 devrait arriver courant 2019 sur la plateforme de streaming.

Durée des épisodes : 45 à 50 min.

The more you know : Carlos Montero est à l’origine de cette série. Tu as déjà dû entendre parler de Physique ou Chimie, programme diffusé en France vers 2010 sur NRJ12, et dont il est aussi le créateur !

Las Chicas Del Cable, la sororité en espagnol

Les années 1920 à Madrid. Quatre opératrices de la Compagnie Nationale du Téléphone sonnent la révolution en gérant amour et amitié dans un milieu professionnel moderne.

Las Chicas Del Cable, série que tu connais peut-être plus sous le nom Les Demoiselles du Téléphone, cause sororité et quête d’émancipation féminine.

Des sujets et un traitement qui marchent bien puisque le show compte déjà 3 saisons et qu’une quatrième ne saurait tarder.

Durée des épisodes : 40 min à 1h.

La Casa de Papel : bac to basics (lol)

Huit voleurs font une prise d’otages dans la Maison royale de la Monnaie d’Espagne, tandis qu’un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution.

El Professor et ses petits camarades de jeux sont de retour le 19 juillet sur Netflix pour la saison 3 de La Casa de Papel.

Une bonne excuse pour tout reprendre depuis la saison 1… en VO et sans les sous-titres cette fois !

Durée des épisodes : 40 à 50 min.

La Casa de Las Flores, révise ton espagnol avec des fleurs

Dans cette série comique et dramatique à l’humour noir, une riche matriarche essaie de maintenir l’apparente perfection de sa famille de fleuristes quand la maîtresse de son mari expose leurs pires secrets.

Laisse-toi prendre au jeu des frasques de cette délirante et attachante famille mexicaine, dont les membres n’hésitent pas à se mettre des bâtons dans les roues (ou plutôt des épines dans les pieds… parce qu’ils sont fleuristes… mais si c’est drôle oh) !

La première saison, qui compte 13 épisodes, est disponible sur Netflix et s’il n’y a pas encore de date, une deuxième saison est prévue pour La Casa de Las Flores.

Durée des épisodes : 30 min.

La Catedral Del Mar, pour réviser l’espagnol et l’Histoire

Dans le Barcelone du XIVème siècle, un serf en quête de richesse et de liberté s’attire le mépris des nobles et les soupçons de l’Inquisition.

Changement d’ambiance totale avec ce drame historique, adapté d’un roman éponyme de Ildefonso Falcones de Sierra.

(Cette phrase est une excuse pour pouvoir écrire Ildefonso Falcones de Sierra. Parce que Ildefonso Falcones de Sierra ça claque comme nom.)

Bien accueillie par le public, la série n’aura cependant pas de saison 2.

Durée des épisodes : 50 min à 1h.

Ingobernable, révise ton espagnol et ta géopolitique

Femme de conviction, la première dame du Mexique décide de mettre toute son énergie au service de la vérité après avoir perdu foi en son mari.

Série mexicaine violente et politique, Ingobernable est portée par Kate del Castillo.

Tu as pu la voir dans Le jour où j’ai rencontré El Capo, où lequel l’actrice raconte sa rencontre avec un baron de la drogue.

Les deux saisons d‘Ingobernable ont été diffusées en 2017 et 2018. Pas de nouvelle pour une éventuellement saison 3 pour le moment.

Durée des épisodes : 30 à 40 min.

Je me doute bien que tu n’auras pas le temps de regarder toutes ces séries avant le bac, mais ça te donne au moins quelques pistes pour parfaire ton accent.

Et au pire, tu auras des idées de shows à bingewatcher cet été !

Perso ça me donne presque envie de me mettre à l’espagnol…

À lire aussi : Réviser ton bac de philo devant Netflix, c’est possible !