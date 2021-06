Ma relation avec la langue germanique se résume à un road trip en van à travers la Nouvelle-Zélande avec une Allemande trop cool que j’avais rencontrée quelques jours plus tôt, et à cette blague que faisait mon grand-père quand j’étais petite :

— Was ist das ?

— Nein, pitite fenêtre !

(Je te laisse une seconde pour comprendre)

Oui, bon, voilà. J’ai pas passé allemand en LV2 au bac, quoi. Mais si c’est ton cas et que tu cherches des versions plus créatives que les vieilles fiches de prétérit, tu es au bon endroit ! Voici 4 séries Netflix qui vont über-booster ton allemand.

Le Parfum, la série Netflix pour travailler ton allemand

Six adolescents pensionnaires se lient d’amitié autour d’une passion commune pour le parfum. Lorsque, des années plus tard, l’une d’entre eux est violemment assassinée, de troublants secrets sont mis à jour tandis que la police enquête sur chacun des membres du groupe.

Malgré ce que son nom laisse suggérer, la série allemande Le Parfum n’est pas une adaptation du livre et du film éponyme, bien qu’elle s’en inspire volontiers.

Passionnés par le roman, les adolescents du show cherchent à imiter Grenouille… Côté dangereux inclus, apparemment.

Sortie en décembre 2018, Le Parfum compte pour le moment une seule saison de 6 épisodes.

Durée des épisodes : entre 50 min et 1h

How To Sell Drugs Online (Fast), révise ton allemand sur Netflix

Comment reconquérir le cœur de votre petite amie qui vous a quitté pour le dealer de l’école ? Pour Moritz, la réponse est claire : vendre de meilleures drogues que lui !

Le mois dernier, Kalindi te parlait de cette série allemande colorée et très rythmée qui a débarqué le 31 mai sur Netflix.

Personnellement je ne l’ai pas encore vue, mais c’est, à la lire, un must watch du catalogue Netflix !

Si tu es à la bourre dans tes révisions, How To Sell Drugs Online (Fast) pourrait bien te sauver la mise : la saison 1 (la seule dispo pour le moment) compte 6 épisodes en format court, parfait pour un binge simple et élégant.

De toute façon si tu n’es pas dans les temps niveau révision, regarder la série allemande ne pourra pas Verschlimmbessern.

(Askip ça veut dire « empirer une situation en essayant de l’améliorer ») (je suis pas du tout sûre que ça s’utilise comme ça, but who cares ?) (ton jury du bac, probablement, ok.)

Logiquement, histoire que ça serve un minimum à quelque chose pour ton bac… laisse la série en VO !

Durée des épisodes : entre 20 et 30 min.

Dark, la série allemande fantastique sur Netflix

En 2019, la disparition de Mikkel, un jeune garçon de douze ans, va bouleverser la tranquillité de la ville de Winden en Allemagne. Alors que la police enquête, des détails troublants vont faire écho à une affaire similaire qui s’est produite trente-trois ans plus tôt, et faire émerger un mystère impliquant trois générations.

Création allemande mêlant fantastique et horreur, Dark va te plonger dans un univers entre Stranger Things et Ça, tout en jouant avec tes neurones.

Si tu cherches encore des arguments pour devenir accro, Kalindi te donne 3 bonnes raisons de binger cette série pleine de mystères.

En plus la saison 2 débarque le 21 juin sur Netflix. Tu pourras donc en profiter pleinement après les épreuves du bac !

Durée des épisodes : entre 45 min et 1h

Bad Banks, pour les ES qui passent leur bac d’allemand

Renvoyée par le Crédit International pour avoir fait preuve de meilleurs compétences que Luc Jacoby, le fils du PDG, Jana, une banquière arriviste ne perd pas une seconde pour retrouver un nouveau job. Engagée par une grande banque allemande de Francfort, elle se retrouve prise dans les rouages d’une machination politico-financière où aucune erreur n’est tolérée.

Le thriller allemand, d’abord diffusé sur Arte, a rejoint la plateforme de streaming depuis décembre dernier.

Bad Banks a reçu le prix de la meilleure série dramatique et du meilleur réalisateur aux Prix de la télévision allemande.

Comme les autres séries, la première saison ne compte que 6 épisodes. Une deuxième saison devrait pointer le bout de son nez sans trop tarder.

Durée des épisodes : 40 min à 1h.

…

……

……….

Bah t’es encore là ? T’attends quoi pour aller réviser ton bac d’allemand sur Netflix ?

Auf Wiedersehen kleine kartoffel ♥

À lire aussi : 8 séries Netflix pour réviser ton espagnol avant le bac