Qui veut revoir Ansel Elgort incarner Baby, le chauffeur personnel des braqueurs de banque à la playlist incroyable ? Je n’ai pas assez de mains à lever pour communiquer correctement mon enthousiasme.

Baby Driver 2, ça pourrait être pour bientôt !

Souviens-toi, Baby Driver en 2017 c’était ça :

C’était tout simplement jouissif de découvrir un tel film au cinéma, une véritable chorégraphie millimétrée aux accents musicaux aussi cool que sa photographie. C’était une sorte de bande-annonce/clip extraordinaire d’1h53 !

L’histoire était simple et efficace, laissant tout le plaisir à la mise en scène de la raconter de la manière la plus cool qui soit.

Baby est le meilleur chauffeur qu’un braqueur de banque puisse espérer embaucher. Mais en rencontrant Debora, le jeune homme décide de se reprendre en main pour rejoindre le droit chemin.

C’était sans compter qu’un grand patron du crime lui demande de reprendre du service, car Baby lui doit une faveur… Et rien ne tourne comme prévu !

En 2017, après la sortie du long-métrage, le réalisateur Edgar Wright avait déjà manifesté son envie de donner une suite au personnage de Baby.

Et au vu du succès immense du film, Sony avait également poussé le cinéaste dans cette direction.

Mais depuis, plus vraiment de nouvelles…

Jusqu’à ce qu’Ansel Elgort, l’acteur (et musicien !) qui campe le personnage de Baby, accorde une interview à MTV News, dans laquelle il affirme avoir pris connaissance du scénario de Baby Driver 2, qui devrait d’ailleurs porter un nom différent.

En parallèle, Edgar Wright a déclaré sur son compte Twitter qu’ils espéraient tourner très bientôt la suite du film si toutes les planètes s’alignaient.

We hope to make it real soon if all the planets align…

— edgarwright (@edgarwright) July 28, 2019