La collection M.A.C X Aya Nakamura est enfin disponible

— Mise à jour du 10 octobre 2019

Aujourd’hui on est le 10 octobre, et tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la collection M.A.C X Aya Nakamura est enfin dispoooo !

La collection M.A.C X Aya Nakamura enfin disponible

Dès maintenant (oui, là tout de suite !), tu peux donc courir en magasin t’acheter le rouge à lèvre ou le gloss de cette jolie collection en collaboration avec la chanteuse.

Les deux produits sont bien entendu également en vente sur le site de MAC Cosmetics, au prix de 20€ pour le rouge à lèvres et 19,50€ pour le gloss.

Rouge à lèvres Aya Nakamura, MAC Cosmetics, 20€

Gloss Aya Nakamura, MAC Cosmetics, 19,50€

— Mise à jour du 20 septembre 2019

ENFIN ! J’arrive avec plus d’infos concernant la collection M.A.C X Aya Nakamura, tiens-toi prête !

Les produits de la collection M.A.C X Aya Nakamura

Hier, j’ai eu l’opportunité de rencontrer l’équipe de MAC Cosmetics et Aya Nakamura elle-même (oui, j’étais ra-vie) qui nous ont raconté le processus de création de cette collection.

Collection qui sera composée… d’un rouge à lèvres et d’un gloss !

Ce choix de produits s’explique par la difficulté qu’a eu Aya à trouver un rouge à lèvres nude parfait pour sa carnation. MAC Cosmetics lui a permis de le créer, et c’est très réussi !

Il s’agit d’un bordeaux plutôt foncé, qui sera donc un nude soutenu pour les peaux noires et une couleur plus sophistiquée pour les peaux claires. Un rouge à lèvres pour tout le monde, donc, avec un fini mat et une bonne pigmentation.

Le gloss, lui, résulte de la passion qu’a Aya pour ce type de produit. C’est bien simple, elle ne sort jamais sans son gloss !

La couleur est un champagne rosé, « parce que tout le monde aime le champagne rosé », très lumineux et qui s’accorde à merveille avec le rouge à lèvres.

La collection M.A.C X Aya Nakamura, bientôt disponible

Cette chouette collection, qui sera une édition limitée, sera lancée le 10 octobre prochain !

Tu pourras donc très bientôt avoir un peu de Nakamurance avec toi en portant fièrement ces produits pour les lèvres.

Sur une échelle de 1 à 10, t’es contente comment ?

— Mise à jour du 12 septembre 2019

Il semblerait que la sortie de la collection MAC Cosmetics en collaboration avec Aya Nakamura se rapproche petit à petit…

MAC Cosmetics tease la sortie de la collaboration avec Aya Nakamura

Hier, la marque a de nouveau posté sur son compte Instagram une vidéo teasing de la collaboration avec la chanteuse.

Une fois encore, aucune information concernant les produits, mais vu le glow qui se trouve sur le visage d’Aya, je suis prête à parier qu’il y aura au moins un highlighter et un gloss !

Par ailleurs, MAC Cosmetics a déjà prévu sur son site Internet une page dédiée à la collection, sur laquelle tu peux d’ores et déjà t’inscrire à une newsletter pour être la première au courant de sa sortie.

Je te dis dès que j’en sais plus !

— Publié le 29 juillet 2019

La chanteuse qui te fait le plus bouger ton boule en soirée fait à nouveau parler d’elle, et cette fois ce n’est pas en raison de sa musique. Eh oui, il semblerait qu’Aya Nakamura se lance dans le makeup game !

Aya Nakamura prépare une collaboration avec MAC Cosmetics

C’est avec MAC Cosmetics que la star va s’associer lors d’une collection capsule dont personne ne sait encore grand chose. Cela fera d’Aya Nakamura la première collaboration française avec la marque.

Bravo Aya !

Comme je te l’ai dit, pour l’instant aucune information n’a été dévoilée concernant le contenu de cette collection M.A.C X AYA NAKAMURA, mais je vais suivre tout ça de très près.

M.A.C X AYA NAKAMURA, une collaboration sur le thème du bodypositive

Pas étonnant que la marque collabore avec Queen Aya. MAC Cosmetics encourage régulièrement l’inclusivité et la diversité, comme récemment avec sa gamme de rouges à lèvres nude pour tout le monde.

Alors qui de mieux qu’Aya Nakamura pour porter un message d’acceptation et de confiance en soi ?

Lors d’une interview par Cosmopolitan, Héloïse Dubois (Directrice Marketing de MAC Cosmetics) affirme par ailleurs :

« Cette collaboration avec Aya Nakamura s’est imposée comme une évidence pour la marque. Aya, à travers ses chansons et ses prises de parole, prône l’affirmation de soi et encourage chacun et chacune à s’assumer pleinement : ses valeurs font ainsi écho à celles de M.A.C qui célèbre l’individualité et la diversité depuis toujours. »

J’ai hâte d’en savoir plus sur cette collection !

Pas toi ?

