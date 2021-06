L'automne comme le printemps sont les deux saisons que l'apprécie le plus, pour des raisons différentes.J'aime bien sortir mes petites robes d'été, mais le problème, c'est qu'il fait vite trop chaud, et j'ai du mal à supporter les grosses chaleurs.A l'inverse, je n'aime pas non plus avoir l'air d'un bibendum avec 15 couches sur moi en plein hiver.Donc c'est pour ça que j'aime l'automne, il commence à faire plus frais, on peut ressortir les pulls sans pour autant devoir mettre 4 t-shirts en-dessous, mon chéri part chercher des champignons en forêt et ensuite me mitonne de bons plats, les couleurs des arbres sont tellement belles... Tellement de choses finalement qui font que je kiffe vraiment cette période, jusqu'en décembre avec la période de Noël que j'adore également.