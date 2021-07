— Publié le 2 juillet 2019

Nous ne sommes pas toutes égales face au bronzage. Perso, mes origines polonaises me font souvent des gros doigts d’honneur quand il s’agit de prendre quelques couleurs l’été.

Dans le meilleur des cas, je passe de très pâle à pâle.

Du coup, l’envie me prend parfois de fuck back ma génétique en me badigeonnant le corps d’autobronzant. Et tant qu’à faire, si c’est naturel et bio, c’est mieux !

Voici donc 7 autobronzants naturels pour être au top de ton bronzage tout l’été.

Autobronzant naturel : l’huile autobronzante de TanOrganic

Je commence avec l’huile autobronzante de TanOrganic parce que c’est celle que j’utilise en ce moment. TanOrganic est la première marque autobronzante au monde à être certifiée par Ecocert.

Le DHA qu’elle contient (c’est ce qui fait bronzer la peau) est dérivé de sucre naturel. Elle est également composée d’huile d’argan et d’aloe vera biologiques. Sa couleur est à base de caramel, et elle ne colle pas à l’application.

Et la bouteille est plutôt grande donc elle dure longtemps ! Un bon rapport qualité-quantité-prix selon moi.

Huile autobronzante, TanOrganic, 29,90€

Autobronzant naturel : l’autobronzant visage de Pulpe de Vie

Ahh depuis le temps que Manu et moi te parlons de Pulpe de Vie, j’espère que tu as au moins testé quelques uns de leurs produits !

Sache que la marque possède également son propre autobronzant naturel ! Mais ne te fie pas aux apparences, ce n’est pas parce qu’il est à base de carotte bio qu’il va te faire un teint orange.

En plus, en ce moment il est en soldes à moins de 8€. Plus aucune raison de ne pas avoir bonne mine !

Hydratant hâle progressif visage, Pulpe de Vie, 7,92€ au lieu de 9,90€

Autobronzant naturel : l’eau autobronzante d’Eco by Sonya

Eco by Sonya est une marque australienne certifiée bio depuis 2010. Elle est spécialisée dans l’autobronzant naturel. C’est un peu plus cher que Pulpe de Vie, mais je sais que la youtubeuse La Petite Gaby aime bien ces produits.

L’eau autobronzante de la marque est très légère et contient de l’extrait de chanvre et du cacao pour leurs vertus antioxydantes. Et c’est un flacon spray donc très facile d’utilisation !

La bouteille fait 125mL, ce qui explique sans doute un peu le prix.

Eau autobronzante en spray, Eco by Sonya, 37,90€

Autobronzant naturel : la crème visage et corps de Bio Beauté by Nuxe

Plus besoin de présenter Bio Beauté by Nuxe ! L’autobronzant de la marque est certifié Cosmetic Bio et promet un hâle doré dès 2h après l’application.

Sous forme de crème, cet autobronzant naturel est formulé avec de l’huile de macadamia et de l’extrait de mangue. Et les 100mL coûtent moins de 10€ !

Gel crème hydratant autobronzant visage et corps, Bio Beauté by Nuxe, 9,29€

Autobronzant naturel : la lotion autobronzante de Lavera

Eh oui, la marque bio allemande aussi propose un autobronzant ! Comme d’habitude, le produit est très peu cher. La lotion donne bonne mine à la peau tout en la nourrissant puisqu’elle contient des huiles de tournesol et de macadamia bio.

Attention cependant, elle peut tacher alors il vaut mieux limiter le contact avec les vêtements juste après son application.

Lotion autobronzante, Lavera, 11,90€

Autobronzant naturel : les autobronzants à découvrir chez Nuoo

Le site de Nuoo propose un large choix de produits naturels, et même des autobronzants ! Je t’en ai choisi deux dans des gammes de prix un peu différentes.

Le premier est un lait autobronzant de la marque Mádara. Il tient jusqu’à 6 jours, ce qui est plutôt impressionnant pour un autobronzant. Et les huiles de framboise et de jojoba qu’il contient nourrissent la peau pour la rendre plus belle !

Lait autobronzant bio, Mádara, 27€

Le second que tu peux trouver sur l’e-shop de Nuoo est celui de la marque UV BIO. Il contient de la carotte et du DHA d’origine végétale, ainsi que de l’aloe vera pour l’hydratation.

Autobronzant bio, UV BIO, 15,92€ au lieu de 19,90€

Avec tout ça, tu auras une peau dorée splen-dide cet été !

Parle-moi de ton autobronzant préféré si tu en as un, je serais ravie de découvrir de nouveaux produits !

À lire aussi : 5 huiles scintillantes pour le corps au banc d’essai