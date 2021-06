Bonjour, pour ma part même si je suis au courant d'une infidélité mais je ne m'en mêle surtout pas!Je ne suis pas dans le couple.Je ne connais pas les problèmes du couple et nul n est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir...nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.Bref,j'evite tout ce qui peut foutre la merde.Se mêler de ce genre de truc délicat me paraît un poil immature et intrusif...Comme tu disais toi même, la personne finira par t'en vouloir.Moi jai été trompée,on me l'a dit, jai envoyé chier la personne en question qui l'a fait soi disant pour m'aider non son but c etait de choper le garçon en question...Elle l'a pécho une fois que je l'ai largué, tant mieux ou tant pis pour elle,j'ai fini par ouvrir les yeux toute seule et par le virer comme une grande .Notre couple était fragile,déséquilibré et toxique.Finalement il m' a trompé et ça ma rendu service pour le larguer.Je regrette cette histoire non elle m 'a appris.Par contre je ne laisse personne se mêler de mon couple quand je suis en couple .L enfer est pavé de bonnes intentions.On est assez grand pour realiser tout seul quand ça va pas...Et puis parfois malgré l infidélité des couples se renforcent,certain realisent en allant voir ailleur qu au final leur mec,leur nana sont pas si mals...Jai une proche qui est mariée et qui vit le cocufiage à outrance, je ne men melerai pas,au fond elle sait certainement...mais elle a ses raisons pour rester mariée et élever ses gosses avec le daron.Voila etre un soutien oui mais un juge moralisateur non.