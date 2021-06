Ça fait plus de 4 ans que j’ai quitté le cocon familial pour m’expatrier et j’ai eu la chance d’avoir mes parents qui m’ont aidés pour mes deux précédentes installations (résidence étudiante et première location). Pour la dernière, ils n’ont pas été jusqu’a venir aux US et quand t’as une galère à 20h du soir alors que c’est la nuit en France, ben c’est encore plus galère !! La je viens de vivre ma première grosse galère: 4 trous à reboucher car impossible de m’en servir pour poser une tringle à rideau et tout à recommencer. Un conseil: faites connaissance avec un bricoleur si c’est pas votre point fort .

Après j’ai toujours choisi de vivre avec quelqu’un (mon copain puis coloc) parceque je me suis vite rendu compte que vivre seule m’angoisse terriblement.

Sinon niveau conseil cuisine, la cuisine pour tous de Ginette Mathiot est essentiel. Y a toutes les recettes de base et temps de cuisson de presque tous les aliments dedans!!

Et pour la pharmacie, je rajouterais de la Biafine (je sais pas si c’est moi mais je me brûle très facilement)

Oh et mon premier réflexe une fois installé, trouver le supermarché le plus proche et avec les produits qui me conviennent au mieux.

Je vais arrêter la ce gros pavé et aller me coucher pendant que Paris s’éveille (ben oui il est 5h)