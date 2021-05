Le 30 juillet 2018

Les jambes lourdes, dans l’inconscient collectif c’est le truc qui arrive aux petites mamies dès qu’elles restent un peu trop longtemps debout, ou quand il fait chaud.

Étant moi-même une petite mamie, ayant hérité des problèmes de circulations de ma mamie, ça m’arrive et c’est horrible. Enfin ça l’étais jusqu’à hier…

Les jambes lourdes, ça vient d’où ?

Selon le site d’ameli.fr, tu ressens cette sensation de lourdeur dans les jambes lorsque ton sang ne circule pas bien ou lorsque tu souffres d’une insuffisance veineuse.

La sensation peut être accentuée par la chaleur, le syndrôme prémenstruel ou par une station debout prolongée.

Les femmes sont plus enclines à developper ce problème qui se manifeste notamment lors de la grossesse dans toute sa splendeur.

Souvent, tu auras également des crampes ou des démangeaisons notamment au niveau des mollets. Tu peux aussi ressentir des fourmillements, des engourdissements, des brûlures dans les gambettes qui ne seront soulagées que par de la marche.

Si tu as souvent les jambes lourdes, peut-être que tu as une maladie veineuse chronique et dans ce cas je t’invite à consulter ton médecin.

Mais si comme moi, ce sont des symptômes que tu ressens de façon occasionnelle à cause de la chaleur, il existe des solutions pour soulager tes jambes.

Comment soulager les jambes lourdes ?

J’ai passé toute la semaine dernière, assise, à écrire des articles tout en suant allègrement. Dès lundi, mes pieds ont commencé à gonfler et ses sont retrouvés ficelés comme des rôtis dans mes sandales.

Pour me soulager j’ai essayé de les passer sous l’eau fraîche avec plus ou moins de succès.

En rentrant chez moi jeudi soir, mes jambes me démangeaient, j’avais l’impression qu’elles étaient lestées et je peinais à marcher tellement mes pieds avaient gonflé. C’était un excellent moment.

J’ai donc réfléchi à des solutions pour m’en sortir…

Solutions simples et astucieuses pour soulager les jambes lourdes

Il existe des petits gestes tout simples que tu peux réaliser au quotidien en cas de jambes lourdes.

N’hésite pas par exemple à t’allonger ou t’asseoir avec les jambes surélevées ou à te passer un jet d’eau froide sur les jambes.

Mieux, tu peux faire un bain de pieds pour délasser tes jambes fatiguées mais pour qu’il soit plus efficace, ajoutes-y quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée pour rafraîchir et réactiver la circulation dans tes guiboles.

Avec des patchs jambes lourdes

Jeudi dernier, je n’en pouvais plus et j’ai décidé d’utiliser quelque chose que j’avais acheté sur un coup de tête mais qui me laissait sceptique : les patchs anti jambes lourdes de la marque Qiriness.

Ce sont des patchs sur lesquels tu appliques un gel mentholé, tu enlèves la protection de l’adhésif et tu te les colles où je pense : les mollet ou les cuisses.

Pendant 30 à 40 minutes, le gel se diffuse dans ta peau et passé ce laps de temps, l’impression de fraîcheur reste même s’il ne s’agit pas d’un traitement en profondeur.

Si tu as quelques doutes sur la composition du gel notamment, tu trouveras ici, la liste complète des composants.

Les patchs Qiriness coûtent 5,50€ et sont dispo sur Amazon.

Dans tous les cas, marcher permet également de réactiver la circulation dans tes jambes. Bon, sous 37° c’est chaud (littéralement) mais tu peux faire les 100 pas dans ta chambre, ça marche aussi.

Est-ce que tu as déjà eu les jambes lourdes ? Connais-tu d’autres astuces ?

