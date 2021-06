C’est pour répondre à une forte envie d’agir que le collectif Women who do stuff a lancé une carte crowdsourcée des associations féministes :

Depuis plusieurs mois on reçoit régulièrement des messages de meufs qui veulent s'engager mais ne connaissent pas trop d'asso/collectif.

On a fait une carte de France d'asso et collectifs qui cherchent des bénévoles et/ou des fonds ! Foncez ! https://t.co/V6mrulQlvF — Women who do stuff (@womenwhodostuff) September 6, 2019

Et pour cause, il y a autant de collectifs que de causes à défendre !

Éducation et santé sexuelle, mise en avant des femmes dans certains domaines, empouvoirement féminin, lutte contre les violences faites aux femmes, aide sociale, droits LGBTQ+…

Difficile de s’y retrouver quand on a envie d’être utile sans connaitre des personnes déjà engagées !

À lire aussi : Découvre le Festival Les Aliennes, une association féministe et culturelle

Une carte des initiatives féministes pour t’engager

Lancée il y a quelques jours seulement, la carte des associations féministes recense déjà une soixantaine d’initiatives que tu peux aider très concrètement.

En cliquant sur leur nom, tu peux voir leur champ d’activité et un site où les contacter.

Cette carte n’est pas la première du genre puisqu’en Île-de-France, tu peux aussi t’appuyer sur celle du centre Hubertine Auclert.

En plus de classer les initiatives par thématiques, la map du centre francilien pour l’égalité femmes-hommes présente l’avantage de répertorier les assos en fonction de leurs modes d’actions (interventions en milieu scolaire, accompagnement de personnes, formations, etc.).

La carte n’est pas exhaustive : si tu fais partie d’un collectif pour l’égalité femmes-hommes qui recherche des bénévoles ou des fonds, tu peux le signaler à Women who do stuff via ce formulaire en ligne.

Les suggestions sont modérées et de nouvelles entrées font régulièrement leur apparition.

Conseils avant de contacter une initiative féministe

Toutes les associations ou collectifs ne sont pas forcément en mesure d’accueillir de nouvelles personnes.

Avant de contacter une orga, essaie donc de te renseigner : est-elle ouverte aux nouvelles recrues ? Faut-il avoir un profil particulier pour la rejoindre ? Quelles sont les valeurs et la ligne politique de l’asso ?

En raison de leurs activités, certains groupements restreignent aussi l’accès aux hommes ou ne recherchent que des personnes avec des compétences ou des emplois du temps spécifiques.

Avant d’envoyer un mail de « candidature spontanée », vérifie donc que ton profil colle et interroge-toi :

quelles sont tes disponibilités ?

combien d’heures par semaine peux-tu consacrer à l’asso ?

quelles compétences et connaissances peux-tu apporter à la cause ?

quelles tâches es-tu prête à accomplir et au contraire, lesquelles te rebutent ?

pourquoi aimerais-tu défendre particulièrement cette cause ?

Toutes ces questions, nous les posons aux personnes qui souhaitent rejoindre mon asso Les Internettes et c’est super utile ! Nous pouvons ainsi proposer à la future bénévole une mission qui sera adaptée à ses envies et son temps libre.

Si tu peux, je te conseille aussi de te rendre directement à un événement de l’asso en tant que simple participante, ça te permettra de tâter le terrain, de rencontrer des bénévoles déjà engagées et de vérifier que les actions te correspondent.

Dans mon asso, on invite par exemple celles qui veulent nous rejoindre à notre soirée mensuelles entre bénévoles, qui est un peu plus chill que nos événements réservés aux créatrices de vidéos.

Maintenant, à toi de jouer !

Est-ce que ce genre d’outils pourrait t’aider à t’engager dans une cause ? Raconte-le dans les commentaires !

À lire aussi : Tu ne milites « pas assez » ? Ce message est pour toi