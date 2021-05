L’humain se prend souvent la tête pour peu de chose et complexe sur tout et rien. Et puis un jour, la vie se complique et il y a des choses pour lesquelles tu n’as juste plus la force d’accorder d’importance.

C’est ainsi que sur Reddit, la question suivante s’est posée :

Qu’est-ce qui ne vaut plus ton temps ni ton énergie ?

Plus la force de se prendre la tête dans une relation compliquée

Il y a ceux qui ont décidé de ne plus s’investir à tout va, et de ne plus faire d’efforts avec ceux qui n’en font aucun.

Sortir avec des gens qui ne sont pas assez directs ou clairs sur ce qu’ils veulent dans la vie.

Ça marche autant pour les couples que pour les amitiés :

Les gens qui ne mettent pas d’effort dans l’amitié. Tout le monde a des activités, je ne demande même pas de prendre des nouvelles toutes les semaines. Mais quand je me rend compte qu’il n’y a que moi qui essaye, je me demande « à quoi bon » ?

Et les sentiments non réciproques :

Les amitiés à sens uniques. Si quelqu’un veut passer du temps avec vous, il le fera.

Plus la force de se maquiller

Me maquiller tous les jours pour le travail. Ce n’est tout simplement plus ma tasse de thé.

Le maquillage, ce doit être un plaisir et non une corvée. Si tu aimes ça, tant mieux, si tu n’aimes pas, tant mieux aussi. Certaines personnes se force à se maquiller car quelqu’un leur a dit que ça les mettrait certainement en valeur.

Mais si ce n’est tout simplement pas fait pour elles, elles ne se sentiront que mieux en faisant ce qui leur fait vraiment plaisir, c’est-à-dire rien.

Plus la force de se bourrer la gueule

Comme je t’en parle dans un article sur mon rapport à l’alcool, je comprends tout à fait ce qu’exprime la personne suivante :

Sortir me saouler. Je bois encore, j’aime beaucoup aller dans les brasseries, mais je ne vais plus dans les bars me mettre la tête à l’envers. Ça n’en vaut pas la peine. C’est cher, le bar est toujours trop bruyant pour que je puisse parler aux personnes avec qui je suis, et le lendemain, c’est un coup dur puisque je me sens comme une merde. Non merci.

Plus la force pour la compétition entre femmes

Entre femmes, il faut se serrer les coudes et on n’a plus le temps d’être en concurrence les unes avec les autres. Tout ne se passera que mieux si l’on se soutient entre nous. Et cette personne l’a enfin compris :

La concurrence entre femmes (vis-à-vis des hommes). Ça m’a pris plus de 30 ans avant de me rendre compte que la banque centrale de l’attention masculine émet de la monnaie sans valeur.

Je n’aurais pas dit mieux.

Plus la force pour le regard des autres

L’une des choses les plus difficiles dans la quête de la confiance en soi est probablement de se défaire du regard des autres. Cette personne en a visiblement eu tellement marre qu’elle a réussi :

(Ne plus) me préoccuper de ce que les autres pensent de moi.

Plus la force d’inventer des excuses

Les gens ne comprendront pas toujours pourquoi tu déclines une invitation. Parfois, tu n’as juste pas envie mais tu te forces, pour ne pas avoir l’air impoli.

Mais si tu sais que c’est une situation dans laquelle tu ne te sentiras pas à ton aise, pourquoi t’y obliger ?

Inventer des raisons de ne pas aller à tel ou tel événement, quand la raison est simplement que je ne veux pas y aller. Cela demande trop d’efforts de trouver des excuses, puis de devoir se souvenir de l’excuse donnée. Je n’aime pas mentir et être malhonnête, mais la bienséance qui dit qu’un refus d’invitation doit s’accompagner d’une raison socialement valable me semble tout simplement excessive. Soyons honnêtes les uns avec les autres et disons « non, je préfère ne pas y assister » .

Je suis personnellement hyper coupable de ça, et j’ai toujours beaucoup de mal à ne pas donner d’excuses valables plutôt qu’avouer que « j’ai pas envie. »

Plus la force de se préoccuper du nombre sur la balance

Le nombre sur la balance n’est pas un indicateur de santé et sache que les muscles pèsent bien plus lourd que le gras.

Au final, le nombre sur la balance ne veut pas dire grand chose, et l’internaute suivante en est un bon exemple :

M’inquiéter du nombre qui s’affiche sur la balance par rapport aux autres femmes. Vous savez quoi ? Je fais 1m55 et je soulève du poids trois fois par semaine. Je pèse 81 kilos. J’ai un meilleur physique nue que quand je pesais 68 kilos. C’est ainsi.

Plus le temps pour le tabou des règles

Essayer de cacher mes tampons et serviettes en allant aux toilettes.

Depuis le début de l’humanité, les femmes ont leurs règles. Tout le monde sait que l’on doit mettre des protections hygiéniques.

Personne ne cache le papier toilette, il est bien en vue. Alors pourquoi on devrait cacher les tampons, serviettes et autres cup ?

Voilà un résumé des choses auxquelles les gens ont dit « STOP. J’ai plus le temps pour ces conneries. »

Et toi, qu’est-ce que tu n’as plus la force de faire au quotidien, et qui fait que tu ne t’en portes que mieux ?

