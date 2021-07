Quand je sermonne les petits jeunes au sujet de la cigarette (ma vie de tata), ils aiment me balancer que j’ai rien à dire avec ma clope au bec.

Hé bien moi, je pense que SI justement. C’est parce que je connais bien les méandres de cette addiction que je peux me permettre de donner des conseils.

Et pour ce qui est de chercher l’amour, c’est exactement pareil.

Chercher l’amour, ma plus grande passion

Je dois l’avouer, je ne suis vraiment pas un modèle de chill pour ce qui est de vivre sereinement son célibat.

Depuis ma tendre adolescence, je n’ai eu de cesse de me caser avec tous les hommes à mon goût qui étaient d’accord pour porter le projet.

Entre chaque couple, je rallumais mon radar pour repérer mon prochain partenaire.

J’ai réalisé récemment à quel point mon modèle familial, les normes sociales et Disney m’avaient imprégnée de l’idée selon laquelle être en couple = réussir sa vie.

J’ai aussi compris à quelque point chercher l’amour peut être contreproductif.

J’ai donc cessé de courir après ce mirage et je me suis attelée à prendre ma vie en main, pour kiffer l’existence… en couple ou non.

Plutôt que chercher l’amour, prends confiance en toi

J’ai compris que, tant que je n’aurais pas confiance en moi, non seulement j’aurais du mal à séduire les personnes que je mérite, mais en plus, même trouver l’amour ne pourrait pas me rassurer.

Quand on n’est pas sereine seule, rencontrer une personne qui nous plaît risque de devenir une nouvelle source de problème, en faisant remonter à la surface insécurités et peur de perdre l’autre.

Tant que tu n’apprécies pas ta personne et ta vie à leur juste valeur, tu ne seras pas capable d’apprécier non plus les débuts d’une relation.

Tu vas te changer, au mieux, en petite chose en demande, au pire en monstre de jalousie, ce qui a le don de faire fuir les gens sains d’esprit de toute façon.

Prendre confiance en soi permet d’être assez solide pour ne pas avoir besoin de quelqu’un.

Ainsi, le jour où tu rencontreras une personne qui te plait, tu pourras choisir de la faire entrer dans ta vie, en restant ton propre centre de gravité, plutôt que de te précipiter dans une relation pour combler le vide.

Plutôt que chercher l’amour, prends soin de toi

Tout ce temps libre que t’offre le célibat peut être utilisé à des fins beaucoup plus épanouissantes que swiper à l’infini et ruminer ta solitude.

Tu peux par exemple prendre soin de ta santé pour te sentir bien ta peau. Le sport, le repos, ton alimentation : il y a plein de facteurs sur lesquels tu peux agir pour choyer ton moral et ton corps !

Certes, adopter de nouvelles habitudes demande des efforts mais tu es SEULE, tu as donc tout le loisir de prendre soin de toi, petit pas par petit pas.

Tu peux aussi utiliser toute l’énergie que tu ne dépenses pas à rouler des pelles pour l’investir dans tes passions, ces activités qui t’apportent de la joie, quelles qu’elles soient.

En prenant soin de toi, non seulement tu renforces ta confiance en toi et tu enrichis ta vie, mais tu deviens du même coup encore plus attirante, ce qui est en fait le plan secret de cet article depuis le début (niahaha).

Plutôt que chercher l’amour, cherche des amis !

Les amitiés sont si importantes, si précieuses, et je trouve que ce type de relations n’est pas assez valorisé socialement.

Pourtant, ce sont les amis qui viendront nous épauler si quelque chose flanche dans notre vie amoureuse, comme un moteur de secours.

Célibataire, prendre soin de ces amitiés est un moyen de lutter contre ce sentiment que « personne ne nous aime » qui peut naître sous la pression sociale de se caser.

Ce sont aussi par nos amis que l’amour viendra peut-être. Ce sont eux qui nous invitent à sortir, nous accompagnent à des évènements, nous présentent de nouvelles personnes.

Une famille de substitution à chérir !

Attends l’amour de tes rêves (comme Jenifer)

Quand les gens disent qu’il ne faut pas chercher l’amour pour le trouver, ils ne suggèrent pas de s’enfermer chez soi en espérant qu’un prétendant tombe du ciel.

Il est inutile de chasser l’amour, tout simplement parce que tu n’auras pas besoin de courir après la personne qui te correspondra vraiment !

Attendre l’amour, ce n’est pas rester sans rien faire : c’est tirer le meilleur parti de sa propre vie, pour pouvoir pleinement nourrir une relation le moment venu.

L’amour arrivera quand tu seras tombée amoureuse de ce qui t’entoure et de la personne que tu deviens.

Alors, cherche d’abord à t’aimer toi, et chasse avant tout ce qui te rend heureuse.

