Mouais... Mon homme est mili et ma meilleure pote l'était aussi et les femmes sont encore très mal vues et si elles n'ont pas de grade assez haut, elles ne sont vues que comme des filles faciles ou au contraire comme des prudes. Sachant qu'elles ont plus d'avantage dans certains cas que les hommes juste parce qu'elles sont des "féminines" (elles sont appelées comme ça) . Elles ne sont pas appelées sergent par exemple mais madame sergent ce genre de choses. Bref, le sexisme a encore de bons jours devant lui dans les corps d'armées malheureusement.

Par contre ces femmes ont le mérite de se battre plus pour obtenir le respect. Mais attention pas le droit de coucher sinon tout de suite cataloguer... Bref. C'est à vomir. Mon homme ne pense pas comme ça mais quand je l'ai connu il avait de sacrés gros stéréotypes sur les femmes et la feminazie que je suis l'a facilement fait déchanter heureusement. Et lui qui devient de plus en plus féministe ne peut malheureusement pas transmettre ça à l'armée. C'est un autre monde l'armée et faire venir l'évolution sociétale là dedans n'est pas chose aisée...