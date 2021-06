Paige Niemann est une jeune californienne de 15 ans, qui ressemble énormément à Ariana Grande. Du coup, elle en joue et lui ressemble d’autant plus.

La resemblance est tellement percutante que Paige a gagné des millions d’abonnés sur TikTok.

Son profil est composé en majorité de ses imitations d’Ariana Grande parmi quelques autres références cinématographiques.

Voici une vidéo dans laquelle elle fait du playback sur une scène de Victorious, une série iconique qui passait sur Nickelodeon et qui a fait connaitre Ariana à ses débuts.

Pardon, mais c’est incroyable. Ceci. N’est.Pas. Ariana. Grande.

Elle a même exactement la même fossette ! COMPLOT.

Bien sûr, c’est souvent surtout une question d’angle, et lorsque Paige est de face et sans maquillage, son visage est un peu moins ressemblant.

Mais quand même, elle part déjà avec un niveau assez haut de similarité !

Ariana Grande (la vraie) a réagi à une vidéo de Paige sur Twitter, l’une de celles que je t’ai montrée plus haut.

Elle ne comprend pas pourquoi Paige arbore le look d’Ariana aujourd’hui et le mélange avec la voix de son personnage de Cat dans Victorious, connu pour sa petite voix haut perchée.

i just wonder whyyyy the cat voice / dialogue. ? i am sure she is the sweetest sweet sweetheart forreal !! but it’s definitley bizarre seeing people blend the two worlds lmao.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) November 24, 2019