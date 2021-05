Je comprend la mise en garde de cet article et je pense que le message est important. Creuser un peu face aux résultats donnés par une appli, ça semble sensé et en effet utile. Maintenant ces applis permettent quand même de faire un gros tri dans nos produits et mettent en lumière des grandes lignes importantes. Les rejeter en bloc me semble un peu extrême et vraiment dommageable pour les personnes lambda. Je sais que ça n’est absolument pas le message de l’article mais à chaque fois que je lis des conseils du genre “renseignez vous, lisez, allez chercher les informations et ne vous laissez pas aller à la facilité des applis et des gens qui vous dictent ce qui est bon ou non” je me sens un peu en colère. En tant que consommateur, tout repose sur nous. On devrait être nutritionniste, biologiste, dermatologue, écologiste et j’en passe, tout ça pendant le temps de nos courses! Je trouve déjà génial que beaucoup de gens aient accès et envie d’en savoir plus sur la composition des produits qu’ils utilisent, que chacun se questionne sur l’impact des cosmétiques sur leur corps et sur la planète. C’est un mouvement général que ces applis ont lancés et rendu accessible à plus de monde. Encore une fois la mise en garde est utile, mais elle a parfois un arrière goût d’injonction à la perfection qui devient culpabilisante et décourageante (mais après c’est sûrement ma propre culpabilité de ne pas faire assez, de ne jamais être sure que les choix de produits/aliments/consommation que je fais soient vraiment les bons et que finalement c’est un problème de moi à moi).