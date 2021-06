Spotr est une application qui t’indique les lieux les plus esthétiques et les plus propices à la photo situés autour de toi.

D’abord uniquement centrée sur Paris, elle est désormais dispo dans d’autres villes de France !

Spotr, l’appli photos qui te trouve les meilleurs endroits

Une photo prise dans l’un des lieux stylés conseillés par l’application va tout de suite donner un petit plus au cliché, sans gros efforts. (Bon après si tu cadres hyper mal et que tu prends des photos floues, la solution est ailleurs.)

L’application fonctionne de deux façons :

Tu peux utiliser la géolocalisation pour trouver les endroits cools autour de toi. Ou bien sélectionner des mots clés pour être plus spécifique sur le genre de lieux que tu recherches !

Il est ensuite possible de partager tes lieux favoris et tes trouvailles aux autres utilisateurs et utilisatrices.

L’application liste des lieux dans six villes en tout : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Londres.

Elle est gratuite et sans pub, et tu peux la télécharger sur Android ou iOS !

Un parcours photos organisé par Spotr

Si la photo t’intéresse particulièrement et que tu veux rencontrer d’autres utilisateurs, libère ton samedi 21 septembre !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Spotr organise un parcours photo inédit dans une nef complètement vide au Grand Palais.

Alors, tentée par Spotr ? Est-ce que tu connaissais déjà l’application ?

