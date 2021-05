En partenariat avec adidas (notre Manifeste)

Tu fais du football, de la boxe, du judo, de la course à pieds, du handball ou du skate ? Tu es la madmoiZelle qu’il nous faut !

Participe au podcast sportif de madmoiZelle ! Tu fais du foot, de la boxe, du judo, de la course à pieds, du handball ou du skate, tu habites à Paris ou en région parisienne, et pratiquer l’un de ces sports te fait te sentir mieux dans ta peau au quotidien ? Envoie un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com avec comme objet « Je fais du … et j’ai envie d’en parler ! » (remplace les « … » par le sport que tu pratiques). Il faut que le sport que tu pratiques fasse partie de ceux énumérés ci-dessus ! Spécifie dans ton mail ton année de naissance, et écris quelques lignes qui expliquent ton rapport à ton sport et les raisons pour lesquelles tu aimerais en parler !

Conquérantes, un nouveau podcast sur le sport au féminin

Hé oui, tu l’as deviné, tu seras bientôt la nouvelle vedette inspirante du nouveau podcast de madmoiZelle, qui sortira en 7 épisodes au début du mois de juin 2019.

L’idée est simple : venir parler au micro de Louise Pétrouchka de ton sport (un de ceux qui fait partie de la liste ci-dessus), de pourquoi tu l’aimes, du rapport que tu entretiens avec lui…

Afin d’inspirer, interpeller et motiver tout plein d’autres meufs comme toi !

Je commence à te connaître, chère lectrice, et je sais ce que tu te dis : suis-je légitime de venir parler de ma pratique sportive au micro ? Est-ce que je suis assez performante ? Est-ce que je parle assez bien ?

Je t’arrête tout de suite.

Si tu habites à Paris ou en région parisienne, et que tu pratiques le football, la boxe, le judo, la course à pieds, le handball ou le skate, et que l’un de ces sports te fait te sentir badass et mieux dans ta vie au quotidien : tu es celle qu’il nous faut !

Comment participer à notre podcast sur le sport féminin ?

Si tu souhaites participer au podcast, il te suffit d’envoyer un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com, avec comme objet « Je fais du … et j’ai envie d’en parler ! » (remplacer les « … » par le sport que tu pratiques).

Dans ton mail j’ai aussi besoin que tu précises ton année de naissance, et que tu écrives quelques lignes sur pourquoi tu as envie de parler de ton sport, et de pourquoi tu le kiffes et le pratique !

Que tu sois sélectionnée ou non, tu obtiendras une réponse à ton mail avec les modalités et la marche à suivre pour la suite.

J’attends de tes nouvelles avec impatience, et si tu as le moindre doute ou la moindre question, n’hésite pas à te manifester en commentaires !

À lire aussi : Pourquoi reprendre le sport en janvier ? 3 jeunes femmes témoignent !