Raconte ton histoire sur madmoiZelle ! Tu es ou as été amoureux ou amoureuse de ton ou ta meilleure amie, et tu as décidé de lui avouer ou non ? Raconte cette expérience sur madmoiZelle ! Envoie moi un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com jusqu’au 20 septembre inclus, avec en objet « Mon histoire d’amour avec mon (ou ma) meilleur ami ». N’oublie pas de préciser ton prénom, ton âge, et si tu souhaites être anonyme dans le cas où ton histoire viendrait à être publiée. Et si tu as besoin de plus d’informations pour écrire ton témoignage, tu en trouveras dans cet article !

Dans les relations d’amitié, parfois, les lignes se brouillent.

Il arrive de coucher avec son ou sa meilleure amie, ou d’éprouver à son égard des sentiments plus romantiques qu’amicaux et de se demander : dois-je lui avouer mes sentiments et risquer de foutre en l’air notre relation ?

Comment le faire avec tact pour ne pas tout gâcher ?

Si ces mots font écho en toi, tu es peut-être la personne que je cherche !

Être amoureuse de son meilleur ami, que faire ?

Si je fais appel à toi aujourd’hui, c’est dans le cadre d’un partenariat entre madmoiZelle et Pocket Jeunesse pour la sortie en librairie du roman Les Aventures d’un apprenti gentleman de Mackenzi Lee, le 3 octobre prochain.

Dans ce roman dont l’intrigue se déroule au XVIIIe siècle, on suit le personnage de Monty, préoccupé par ses histoires d’amour et très loin des considérations d’héritage de son père qui ne sait plus quoi faire de lui.

Il aime les hommes, il aime les femmes, mais son cœur va tout droit vers son meilleur ami Percy.

Malgré le fait que Monty vive au XVIIIe siècle, il pourrait très bien être un jeune homme queer de notre époque, qui essaye d’exister au monde dans sa vraie nature rejetée par ses proches.

Ce partenariat est donc un bon moyen d’évoquer avec toi, chère lectrice ou cher lecteur, les moments de la vie pendant lesquels amitié et amour se mêlent…

Peu importe ton orientation sexuelle ou ton genre, si tu es ou as été amoureux ou amoureuse de ton ou ta meilleure amie, ton histoire m’intéresse !

Au-delà de l’histoire de cette relation, de comment elle est née, comment tu l’as appréhendée, comment tu as vécu avec… J’aimerais savoir si tu as eu le cran d’avouer tes sentiments ou non, pour quelles raisons, et comment tu as géré ça !

Comment raconter ton histoire sur madmoiZelle ?

Pour témoigner, rien de plus simple, il suffit de m’envoyer un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com, avec comme objet « Mon histoire d’amour avec mon (ou ma) meilleur ami ».

Tu as jusqu’au vendredi 20 septembre inclus pour participer.

En plus de ton témoignage, n’oublie surtout pas de mentionner ton prénom, ton âge, et si tu souhaites être anonyme ou non dans le cas où ton témoignagedrait à être publié.

Que ton texte soit sélectionné ou non, tu auras une réponse de ma part pour te tenir au courant !

Si tu ne sais pas comment écrire : garde en tête qu’il n’y aura jamais trop de détails. L’important est que tu exprimes tout ce qu’il te semble nécessaire d’exprimer.

Tous tes ressentis, tes émotions, et tout ce qui te semble important : ce sera mon job de retravailler un peu ton texte ou de le raccourcir si c’est nécessaire. Les anecdotes précises sont aussi les bienvenues !

Si tu en as besoin, voici une liste de questions que je te propose à titre indicatif, pour t’aider à organiser ta pensée :

Depuis combien de temps connais-tu ton ou ta meilleure amie ? Depuis combien de temps êtes-vous amis ?

Comment votre relation est-elle née ? Dans quel cadre/quel contexte ? Comment était ton amitié avec cette personne ?

À quel moment et comment t’es-tu rendue compte que tu avais une attirance pour lui ou elle, qui était plus qu’amicale ?

Comment as-tu réagi ? Comment l’as-tu vécu ? Est-ce que tu en as parlé autour de toi, ou est-ce que tu l’as gardé pour toi ? Est-ce que ça t’as fait souffrir, ou au contraire est-ce que ça t’a rendue heureuse ?

Est-ce que tu as hésité à l’avouer ou non ? Quelle a été ta réflexion pour prendre cette décision ? De quoi avais-tu peur si tu le disais, ou si tu ne le disais pas ?

Est-ce que tu as fini par le dire à la personne concernée ? Dns les deux cas : comment tu as fait et comment ça s’est passé ?

Est-ce que tu penses que c’était la bonne décision (de le dire ou non) ?

Est-ce que votre relation a changé depuis que ces sentiments sont nés en toi ?

N’hésite surtout pas à digresser et à te détacher de ces questions, mais en y répondant dans ton texte, tu auras évoqué les points principaux que j’aimerais aborder à travers cet article témoignage.

Je suis évidemment à ta disposition par mail pour toute question, et si tu ne te sens pas concernée, n’hésite pas à partager cet article autour de toi !

