Cet été Netflix va te faire quitter la terre avec sa nouvelle série de science-fiction qui s’annonce pleine de suspens !

Après Lost in space, Netflix te propose dès le 25 juillet une nouvelle série de science-fiction aux aventures spatiales.

Another Life : y a-t-il quelqu’un dans l’espace ?

Alors de quoi parle Another Life ?

Après qu’un artefact d’origine inconnue a été retrouvé sur Terre le Commandant Niko Breckinridge et son équipe se rendent dans l’espace à la recherche d’une potentielle vie extraterrestre. La première mission du genre dans l’histoire de l’humanité !

Mais tout ne se passe évidemment pas comme prévu, et la bande va devoir affronter une menace… d’un autre monde.

Une bande-annonce rythmée et angoissante, des clins d’œil à 2001, L’odyssée de l’espace et Alien... Another Life pourrait bien te filer des sueurs froides cet été !

Surtout qu’elle a été créée par Aaron Martin, réalisateur de la série d’horreur Slasher, elle aussi disponible sur Netflix.

Quel cast pour Another Life ?

Dans le rôle principal : Katee Sackhoff, déjà habituée aux séries de science-fiction, puisqu’elle incarne Starbuck dans Battlestar Galactica.

Sous ses ordres : Tyler Hoechlin (Teen Wolf, Supergirl), Elizabeth Ludlow (The Walking Dead), et Blu Hunt (The Originals, Les Nouveaux Mutants).

Justin Chatwin (Shameless) jouera Erik Wallace, le mari de Niko Breckinridge, et Selma Blair sera Harper Glass, une influenceuse qui essaie de percer à jour le plus grand secret de l’univers.

Si son visage te dit quelque chose mais que tu n’arrives pas à mettre le doigt dessus je vais t’aider : elle incarnait Liz Sherman dans le Hellboy de Guillermo Del Toro.

Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ce cast et ce synopsis promettent de belles scènes d’action dans l’espace !

Les 10 épisodes seront disponibles dès le 25 juillet.

