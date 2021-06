je suis toujours en cours de diagnostic après presque un an de bataille (bon sans compter les 5 ans depuis lesquels je dis que j'ai l'endo, breeef), mais du coup j'ai quand même vu pas mal de monde à Paris donc n'hésite pas à me contacter si besoinc'est quand même mieux d'aller voir un.e gygy qui s'y connait bien parce qu'iel pourra t'orienter vers de vrai.e.s professionnel.le.s pour le diagnostic, ce qui t'évitera de passer 150 000 échos pelviennes où on ne voit rien/pas grand-choseattention d'ailleurs à Paris, certains centres d'échos sont HYPER chers, font de très belles échos, mais ne connaissent absolument pas la maladie et ne vont donc pas trop t'aider. perso ma toute première écho on m'a trouvé 4 kystes (donc un léger SOPK) et 0 endométriose, à la 2ème (dans un de ces centres) un SOPK assez vénère et une endo de stade 1. bon bah turns out qu'en fait en allant voir une gygy spécialisée j'ai plutôt une endo de stade 4-5, ce qui doit être reconfirmé par une IRM le mois pro. donc vraiment n'hésite pas à aller voir des spécialistes pour ne pas perdre de temps dès le début, et éviter de psychoter pendant des mois en te disant que tu es folle(pareil pour les gygys: mon ancienne gygy était adorable mais s'est arrêtée dès qu'on m'a trouvé un stade 1, malgré des douleurs toujours aussi intenses et des règles d'un mois... donc vraiment vraiment,du pré-diagnostic au diagnostic à l'après-diagnostic).j'ai trouvé ma nouvelle gynéco (topissime) sur Resendo, qui a été beaucoup plus satisfaisant que Doctolib. après tu peux faire de la "contre-expertise" en croisant avec les avis Google. y a toujours moyen d'être déçu.e bien entendu mais au pire n'hésite pas à pousser pour le diagnostic, vraiment.(ah oui et attention : les personnes vraiment spécialistes de l'endo ont en général des listes d'attente longues comme le bras, c'est assez dramatique(il y a également des "centres endométriose" dans certains hôpitaux mais perso je n'ai jamais testé et j'ai eu une très mauvaise expérience à Cochins qui est censé en avoir un, donc...)gros gros courage !