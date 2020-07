Après trois ans chez mad, Louise nous quitte prochainement pour entamer sa carrière de DJ (on vous en reparlera bientôt) !

On recherche donc la personne qui sera en charge de tous les podcasts madmoiZelle et Rockie, et qui a envie de croquer son expérience chez mad à pleines dents.

Responsable podcasts chez madmoiZelle : les missions

Gestion des différents projets autour des podcasts / de l’audio / des lives

Éventuellement : création de ses propres formats

Montage et mise en ligne des podcasts

Animation des émissions le cas échéant

Animation et modération sur les lives YouTube / Twitch

Gestion des flux audio dans notre backoffice podcast

Gestion du community management autour des podcasts

Le profil recherché

Formation de préférence journalisme / communication / ingé son (mais on n’est pas arrêtées sur les études)

Passionné ou passionnée de son

Si tu aimes madmoiZelle, c’est un gros plus

Si tu aimes les lectrices et les lecteurs de madmoiZelle, c’est un immense plus

Expérience radio / podcast souhaitée (stage, projet perso, radio associative…)

Une expérience en montage audio est un plus

Orthographe et style d’écriture impeccables

Curiosité, envie d’apprendre et polyvalence nécessaires

Ce poste est ouvert à une embauche directe, mais peut également être pourvu par une personne en formation, ayant besoin d’un stage de fin d’études pour boucler son cursus, et qui souhaite être embauchée après (dans ce cas : stage de fin d’études de 6 mois soumis à la gratification légale) !

Le contrat :

Poste à pourvoir immédiatement

Emploi à plein temps, rémunéré au SMIC

Situé dans nos bureaux, Paris 10ème

Pour postuler