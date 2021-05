Si tu ne la suis pas encore, Angèle est une illustratrice connue sous le nom de @angelethm sur Instagram.

Son compte a gagné des dizaines de milliers d’abonnés en quelques jours, après qu’elle a posté une illustration bodypositive, t’encourageant à t’afficher sur la plage peu importe ta peau et ta morphologie !

Qui est Angèle, illustratrice découverte sur Instagram ?

Tu as donc peut-être vu passer cette fameuse image, qui a depuis été vue pas loin d’un million de fois. Elle a notamment été partagée sur le compte Instagram de madmoiZelle !

Sur cette illustration, tu peux voir toutes sortes de corps associés à des légendes telles que « cellulite », « vergeture », « bourrelets », « poils », et accompagnés de cette phrase :

Petit rappel : [toutes ces caractéristiques] sont des choses normales et naturelles, alors tu mets ta crème solaire et tu profites de tes vacances sans te prendre la tête.

Si ce n’est pas encore rentré dans ta caboche personnelle, imprime cette image et affiche-la partout, ce n’est pas faute de te le répéter à tort et à travers sur madmoiZelle !

Parmi les illustrations d’Angèle, tu trouveras donc beaucoup de choses bodypostives, et notamment ce strip dans lequel elle relate les avantages d’arrêter de porter un soutien-gorge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par angele (@angelethm) le 28 Mai 2019 à 10 :57 PDT

La plupart du temps, les illustrations d’Angèle sont des autoportraits grâce auxquels elle raconte des anecdotes de son quotidien, et dans lesquelles tu peux sûrement te reconnaître !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par angele (@angelethm) le 5 Janv. 2019 à 5 :37 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par angele (@angelethm) le 15 Juil. 2018 à 4 :03 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par angele (@angelethm) le 30 Juin 2018 à 7 :57 PDT

Mais personnellement, j’ai su que j’étais fan quand je sus tombée sur ce dessin exprimant son amour pour la pizza.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par angele (@angelethm) le 14 Févr. 2019 à 8 :23 PST

Angèle, son travail et ses projets

J’ai eu la chance de discuter avec Angèle qui m’a parlé de son illustration et de ses envies.

Angèle a 17, elle passe actuellement un bac L, et souhaite se diriger vers une école d’art par la suite.

Pour elle, le dessin est venu naturellement, comme un évidence ! Elle dessine depuis toujours, elle est autodidacte et m’explique qu’elle n’a d’ailleurs jamais pris de cours avant cette année.

Il y a environ 1 an et demi, Angèle a donc décidé de lancer son compte Instagram, qui est pour l’instant son unique plateforme.

Elle est passée au digital, c’est-à-dire qu’elle crée ses dessins à l’aide d’une tablette.

J’ai voulu savoir ce qui avait motivé Angèle à mettre son travail sur Internet. Elle m’explique qu’au départ, c’était surtout un moyen de partager des anecdotes en dessin avec ses amis et sa famille.

Au début, mon but n’était pas de devenir connue à tout prix sur Instagram. Mais si mon compte peut exploser et m’aider à avoir des opportunités dans le monde du travail, c’est génial !

Pour l’instant, Angèle ne vend pas ses illustrations, et elle préfère dans un premier temps se concentrer sur ses études et dans l’immédiat, sur le bac.

Ensuite, elle souhaite évidemment faire de l’illustration son métier ! La BD en particulier l’attire beaucoup.

Ce qui me plairait, c’est de faire de la BD. J’aimerais aussi illustrer des livres pour enfants, dessiner pour de la publicité, des vêtements… Mais surtout de la BD !

Si tu te balades sur le compte d’Angèle, tu t’apercevras qu’elle s’est essayée à plusieurs styles bien différents.

Mais une patte particulière se fait de plus en plus ressentir et il est certain que son style est en train de s’affirmer.

J’attends de voir l’évolution de mon dessin, mais mon style est déjà en train de se stabiliser !

Elle m’explique aussi être plus limitée qu’elle le voudrait par son logiciel de dessin qui ne lui permet pas encore de tout faire. Elle attend d’avoir mieux pour pouvoir s’adonner à davantage d’exploration graphique.

Les personnes qui inspirent Angèle

La plus grosse inspiration d’Angèle est Margaux Motin, qui fait justement des BD, et que tu peux aussi retrouver sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Margaux Motin ?✨?⭐️???? (@margauxmotin) le 20 Juil. 2019 à 7 :24 PDT

L’illustratrice Pénélope Bagieu, qui a récemment gagné le prix Eisner pour sa BD Culottées, représente aussi une source d’inspiration pour la jeune femme.

Mais aussi de nombreuses et nombreux autres dont tu peux suivre le travail sur Instagram, tel que Dans Mon Tiroir, Boucles d’Auren, Louis Dinausore, Aurélien Fernandez, Nacimagazine et Miranda Tacchia.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dans Mon Tiroir (@dansmontiroir) le 22 Avril 2019 à 7 :23 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BOUCLES D’AUREN ? (@bouclesdauren) le 20 Juil. 2019 à 10 :11 PDT

Angèle et ses personnages toujours bien habillés

Personnellement, je trouve tous ses personnages extrêmement stylés, et comme beaucoup sont des autoportraits, j’imagine qu’Angèle a elle-même un attrait un peu prononcé pour les fringues.

Ne t’étonne donc pas si tu la vois dans un Street Style incessamment sous peu !

Et en effet, Angèle me répond qu’elle aime les fringues mais que surtout, elle prend beaucoup de plaisir à les dessiner.

J’aime bien dessiner les tenues, parce qu’il y a des choses qui ne se porteraient pas facilement dans la vie, mais qui passent tout de suite hyper bien en dessin.

D’ailleurs, elle préfère dessiner les filles, qui lui laissent plus de marge de créativité.

J’aime beaucoup représenter les gens, mais surtout les filles, je trouve ça joli à dessiner !

Faire passer des messages par l’illustration

Angèle poste des illustrations qui prônent l’acception de soi, et je pense que tu peux t’attendre à en voir davantage sur son compte.

Elle aime l’idée de pouvoir faire passer des messages positifs à travers ses dessins, et veut continuer à inspirer celles et ceux qui en ont besoin !

Il se trouve qu’elle a reçu énormément de messages la remerciant pour son illustration sur les différents corps sur la plage.

Plein de meufs m’ont contactée pour me remercier en me disant que grâce à moi, elles avaient pu aller à la plage malgré leur complexes. Ça m’a fait trop plaisir, parce que j’ai pu inspirer des gens à travers mon dessin alors que je ne m’y attendais vraiment pas !

La clé du succès selon cette illustratrice

Tu l’as compris, ce qui fait son succès, c’est évidemment son superbe coup de crayon, mais aussi ses engagements !

Et si tu souhaites parfaire tes compétences en dessin, Angèle a deux mots d’ordre pour toi :

Il n’y a RIEN de mieux que l’entraînement et l’observation.

Entrainement et observation. Tu as noté ?

Alors c’est parti, à tes cahiers !

Est-ce que tu connaissais Angèle ? Est-ce que toi aussi, ses illustrations t’inspirent à te balader sur la plage sans complexe et telle que tu es ?

À lire aussi : Comment faire personnaliser ta veste en jean par cette artiste talentueuse