Anastasia Beverly Hills sort son premier eye-liner liquide

Après le carton de la palette Riviera, Anastasia Beverly Hills revient avec un nouveau produit de maquillage pour ravir les fans de cat-eye…

Le nouvel eye-liner liquide signé Anastasia Beverly Hills

Un eye-liner qui arrive chez Anastasia Beverly Hills, je ne sais pas pourquoi mais je ne m’y attendais pas du tout. Et je dois dire que son packaging est vraiment sympa !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anastasia Beverly Hills (@anastasiabeverlyhills) le 23 Juil. 2019 à 6 :08 PDT



Cette nouveauté sera un eye-liner pinceau, et ça devrait faire plaisir à la #TeamPinceau (dont je fais partie) qui n’en pouvait plus des marques qui sortent des eye-liners feutres.

À part ça, cet eye-liner sera sans grande surprise : noir, avec un fini mat longue tenue. Il est par ailleurs waterproof et végane !

L’eye-liner liquide d’Anastasia Beverly Hills bientôt disponible

Cet eye-liner sera disponible dans tous les points de vente de la marque (et donc Sephora et Feelunique) à partir du 16 août. Il devrait coûter entre 15€ et 20€.

Alors, tu fais partie de la #TeamPinceau ou de la #TeamFeutre, toi ?

