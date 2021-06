Maintenant que tu sais ce qui intègre le catalogue Netflix en septembre 2019, il est temps de te pencher sur Amazon Prime Video !

Je trouve ce service de plus en plus étoffé et après la bombe The Boys, j’ai hâte de voir ce que Prime me réserve…

Les séries qui arrivent sur Amazon Prime Video en septembre 2019

Carnival Row, la nouvelle série Amazon Prime Video

Kalindi l’a placée dans son top 5 des nouvelles séries qui l’enthousiasment le plus pour cette rentrée : Carnival Row est d’ores et déjà disponible sur Amazon Prime Vidéo !

Portée par Orlando Bloom et Cara Delevingne, cette nouveauté te plongera dans un univers victorien obscur, sur fond de lutte entre l’humanité et les créatures magiques.

Je te comprends si tu quittes immédiatement cet article pour aller en binger les 8 épisodes !

Into the Dark, une série d’horreur sur Amazon Prime Video

Into the Dark existe depuis l’automne 2018 mais n’a jamais été diffusée en France… jusqu’à son arrivée sur Amazon Prime Video ce 13 septembre !

Cette série d’horreur est une anthologie : chaque épisode est indépendant, et se base sur l’une des fêtes du calendrier américain (Halloween, Thanksgiving, etc.).

De quoi te faire patienter jusqu’au retour d’American Horror Story !

Undone, une ambitieuse série animée sur Amazon Prime Video

Undone est une série d’animation pour adultes, ce qui est assez rare pour être souligné.

Bien plus sérieuse que Rick and Morty et autres Bob’s Burgers, cette création ambitieuse me donne envie… En voici le pitch :

« Undone est une série animée d’une demi-heure qui joue avec les genres et explore la nature élastique de notre réalité à travers son personnage principal : Alma, 28 ans, qui vit à San Antonio au Texas. Après avoir survécu à un accident de voiture qui aurait pu lui être fatal, Alma se découvre une nouvelle relation au temps. Elle développe cette nouvelle aptitude afin de découvrir la vérité sur la mort de son père. »

Undone sera en ligne le 13 septembre !

Les autres séries qui arrivent sur Amazon Prime Video en septembre 2019

En vrac, Amazon Prime Video accueillera aussi…

This is Us saison 3, le 26 septembre

The Big Bang Theory saison 11, le 27 septembre

Jeux d’Influence, le 27 septembre

Transparent saison 5, le 27 septembre

Supernatural saison 13, le 27 septembre

Revenge saisons 1 à 3, le 30 septembre

South Park saison 1 à 22, le 30 septembre

Les films qui arrivent sur Amazon Prime Video en septembre 2019

La saga Twilight : tous les films, le 1er septembre

Lost in Translation, le 1er septembre

Show Dogs, le 4 septembre

El Corazon de Sergio Ramos, une création originale Amazon, le 13 septembre

The Transporter, le 15 septembre

Inglorious Basterds, le 26 septembre

Je glisse en passant que c’est la dernière ligne droite pour regarder les 6 saisons de LOST sur Prime Video. Ça reste (et ça restera probablement toujours) ma série préférée du monde entier !

Bon binge-watching !

