Profite vite de ce bon plan du jour : des ventes flash sur des centaines de produits grâce à l’abonnement Amazon Prime !

L’affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici.

Coucou toi ! Pour ce bon plan du jour, je te propose des promos de folie, avec les deux jours Amazon Prime Day, ces 15 et 16 juillet.

Si tu as un abonnement Amazon Prime, tu vas pouvoir profiter de réductions exceptionnelles sur tout le site durant ces deux jours. Je te mets une sélection de mes promos favorites juste ici :

Liseuse Kindle à 49,99€ au lieu de 79,99€

Enceinte Alexa à 24,99€ au lieu de 59,99€

Tablette à 49,99€ au lieu de 69,99€

Mais ce n’est pas tout ! Tu auras aussi accès à Amazon Prime Vidéo (Louiselle te parlait récemment des dernières séries arrivées sur la plateforme), Amazon Prime Music, et beaucoup d’autres avantages.

Si tu n’as pas encore d’abonnement, tu peux tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours et voir si ça te plaît.

Tu peux y accéder avec notre lien pour commencer ta période d’essai ! Amazon t’offre 30 jours de souscription gratuite pour essayer Prime Video. Utiliser notre lien pour essayer l’offre, c’est un moyen de soutenir financièrement madmoiZelle.

Après le mois gratuit, l’abonnement coûte 49€ par an. Mais si tu as entre 18 et 24 ans, il ne s’élève qu’à 24€ par an !

Et rien ne t’oblige à prolonger l’abonnement au-delà de la période d’essai, bien sûr. Il suffit d’interrompre le test à l’issue des 30 jours.

Alors est-ce que toi aussi tu vas souscrire à un abonnement ?