La flemme, la fatigue, l’inutilité : tant de raisons invoquées pour aller dormir sans se démaquiller. Une fois de temps en temps ce n’est pas bien grave, mais ça devient plus problématique si la flemme se fait habitude.

Parce qu’une peau non démaquillée, c’est un peu un film d’horreur sur le long terme…

Aller dormir sans se démaquiller : un désastre pour la peau

Ne pas se démaquiller avant de dormir est loin d’être anodin et peut faire du mal à la peau.

Des pores obstrués

Tu l’auras deviné : se coucher avec ton maquillage et la pollution accumulée pendant toute la journée n’est pas une promenade de santé pour ta peau.

Aggloméré aux cellules mortes, le maquillage va obstruer tes pores.

En réaction, ta peau va créer des rougeurs, des inflammations, et libérer toujours plus de sébum, ce qui va engendrer des boutons et des points noirs. Tes pores seront également plus apparents : à noter si c’est quelque chose qui te dérange.

Démaquille-toi donc, a fortiori en cas de peau sensible et/ou d’acné.

Une peau sèche et terne

Premièrement, le maquillage cracra va empêcher le renouvellement cellulaire de la peau pendant la nuit. Résultat : le teint devient lentement grisâtre.

De manière générale, ton maquillage peut absorber une partie de l’hydratation naturelle de ta peau, notamment aux endroits où elle est fine comme le contour des yeux et les lèvres.

Ces zones deviendront progressivement très sèches et c’est encore pire si tu es adepte des looks mats. Par ailleurs, le maquillage va empêcher les produits de soin du visage de pénétrer la peau et d’agir.

Tu te souviens de la première fois que tu as mis un rouge à lèvres liquide mat ? Maintenant, imagine cette sensation multipliée par 10 et sur tout le visage.

Une peau si sèche…

Aller dormir sans se démaquiller : attention aux yeux

Des risques d’infection de l’œil

Il est également primordial de bien démaquiller le contour des yeux car des petites particules de mascara, de crayon, de font de teint et autres produits vont tomber dedans.

L’accumulation de tous ces petits corps étrangers provoque des irritations allant jusqu’à l’infection.

Ah, c’était ça le problème de Sauron !

Ce serait vraiment nul de choper un vilain kyste ou de risquer la cécité comme cette anglaise qui ne s’est pas démaquillée correctement les yeux pendant…25 ans !

Des cils fins et cassants

Ne pas démaquiller ses cils c’est pareil qu’utiliser des tonnes de gel pour les cheveux, sans jamais les laver. Les couches ainsi accumulées vont alourdir les cils et les assécher, entraînant leur chute prématurée.

Les petites particules de mascara dont je parlais précédemment bouchent également les follicules des cils, ce qui les empêche de pousser correctement.

Fini ton petit regard de Bambi !

Après avoir profité de ton maquillage de boss pendant toute la journée ou toute la soirée, profite de ta peau nue et propre pendant la nuit.

Même fatiguée au plus haut point, empare-toi de ton éponge konjac, rince-toi bien le visage et applique une petite crème avant d’aller faire dodo.

Ça va beaucoup mieux !

Tu t’éviteras ainsi les pires désagréments et un abonnement premium à la salle d’attente de ton dermato.

Est-ce que tu as déjà eu des problèmes parce que tu ne t’étais pas démaquillée ? Comment te démaquilles-tu ? Je t’attends dans les commentaires !

À lire aussi : Le guide du bon démaquillant selon ton type de peau